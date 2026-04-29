Váratlan fordulat: nem nyitnak ki időben a fürdők Magyarországon

A megszokottól eltérően nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére.

Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a létesítmények.

Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek: tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, valamint felújítják a gépészeti berendezéseket.

Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket.

Miért nyitnak később a fürdők?

A főtitkár kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint vizsgálják. A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni.

A belépőjegyek várható áráról elmondta: országosan átlagosan 10–15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes helyszínek között azonban jelentős, 5–20 százalék közötti eltérés is lehet.

A drágulás hátterében a jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés áll, mivel nagy teljesítményű villanymotorok működtetik a szivattyúkat. Emellett 2024. január 1-jétől jelentősen emelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára.

Magyarországon több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik: az idei szezonra újranyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szaunavilága is.

A magyar gyógyfürdők történetéről az Origo is írt.