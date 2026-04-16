Szívszorító! Így néz ki ma Gesztesi Károly sírja

Hat éve 2020. január 4-én hunyt el Gesztesi Károly. A színész ma ünnepelné 63. születésnapját – írja a Blikk.
Mint az már ismert, Gesztesi Károly hat éve, a budapesti Ferdinánd híd közelében autóvezetés közben hirtelen rosszul lett és infarktust kapott. Miután autójával megállt, a mentők mintegy 50 percen keresztül próbálták újraéleszteni, de a hosszú küzdelem ellenére a helyszínen elhunyt.
A színészt a Budakalászi Zsidó temetőben helyezték végső nyugalomra, nem messze egykori otthonától.
A gránitból készült sírkövére egy bibliai idézetet véstek:
„Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt bennünket és élni fogunk ő előtte.”
Így néz ki most Gesztesi Károly sírja:
Liptai Claudia meglepő vallomása – ezért nem látogatja Gesztesi Károly sírját
Bár sokan személyesen mennek el emlékezni, Liptai Claudia nem jár ki a temetőbe. A műsorvezető közösségi oldalán vallotta be, hogy szeretteit a szívében őrzi, mert a valóság túl erős szembesítés lenne. „Az én halottaim a lelkemben annyira élők” – fogalmazott, hozzátéve: mindenki máshogy dolgozza fel a veszteséget.