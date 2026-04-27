Aranyat ér, ha ilyet talál az erdőben, de könnyen baj lehet belőle

A sárga gévagomba már messziről felismerhető élénk színéről és hatalmas, legyezőszerű termőtestéről. Leggyakrabban április és május között bukkan fel, de kedvező körülmények között egészen őszig találkozhatunk vele, főként vízpartok közelében, korhadt vagy élő fákon, különösen fűzfákon – írja a Zaol.

A gévagomba tavasztól őszig megtalálható az erdőben

Gévagomba, mint húshelyettesítő

A taplófélék családjába tartozó gomba termőteste fiatalon puha és lédús, később azonban rostossá és élvezhetetlenné válik. Színe kezdetben élénksárga vagy narancsos, majd idővel kifakul, ami egyben azt is jelzi, hogy már nem alkalmas fogyasztásra.

A tapasztalt gombászok szerint csak a fiatal példányok fogyaszthatók, azokat is megfelelő előkészítés után. A gévagombát legalább 20 percig elő kell főzni, hogy csökkenjen a csersavtartalma. Íze és állaga sokak szerint a csirkehúsra emlékeztet, ezért gyakran használják húshelyettesítőként különböző ételekben.

Bár jellegzetes megjelenése miatt nehezen téveszthető össze más fajokkal, a szakemberek óvatosságra intenek. Előfordulhat, hogy kezdők összekeverik más, nem ehető gombákkal, ezért a saját gyűjtésű példányokat minden esetben érdemes szakellenőrrel bevizsgáltatni.

A sárga gévagomba tehát nemcsak látványos, hanem sokoldalúan felhasználható is, de csak akkor, ha tudjuk, mit keresünk az erdőben.

