Gianni és Miki műsorában derült ki Bari Laci titka — eddig hallgatott róla

A Gianni és Miki új része Borsodban nemcsak gasztronómiai kaland, hanem egy érzelmekkel teli beszélgetés is, ahol Bari Laci dalai mögött húzódó történetek kerülnek a középpontba. A Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkája utáni kutatás közben személyes emlékek és mély gondolatok is felszínre kerülnek – írja a MagyarNemzet.
Gianni és Miki és Bari Laci: amikor a zene és az élet összeér
A borsodi út során Gianni és Miki nemcsak az ízek nyomába ered, hanem egy egészen személyes történetbe is belecsöppen. A miskolci Zenepalotában találkoznak Bari Lacival, aki már az első percekben megmutatja, hogy számára a zene sokkal több egyszerű hivatásnál.
Egy játékos asszociációs feladat során szóba kerül a zongora, a bátorság, a zenész család, az álmok és az átalakulás is. Ezek a szavak nemcsak fogalmak, hanem konkrét élmények Bari Laci életében — mindegyik mögött egy-egy történet húzódik meg.
A beszélgetés egyik legfontosabb pontján előkerül a „Féltelek” című dal, amely valódi fordulópont volt számára. Ez volt az első olyan szerzeménye, ahol igazán megérezte, hogy képes átadni az embereknek azt, amit belül érez. Innen indult el az az út, amely ma már sokak számára ismerős.
Szokatlan ízek, őszinte emlékek
A Gianni és Miki új rész Borsodban nem lenne teljes gasztronómia nélkül sem. A műsorból ismert képzeletbeli menü most is összeáll — de Bari Laci választásai mindenkit meglepnek.
Előételként például a banánt nevezi meg, ami elsőre furcsának tűnhet, de gyorsan kiderül, hogy gyerekkorában annyira szerette, hogy még a húsleves mellé is képes volt megenni. Ez a fajta őszinteség végigkíséri az egész beszélgetést.
A jelenlegi kedvencek már egészen más irányba mutatnak: a vietnámi konyha friss, vibráló ízei határozzák meg most az ízlését. A desszert viszont visszavisz a gyerekkorba — az édesanyja által készített fanta szelet nemcsak étel, hanem emlék is.
A zene megment — vagy csak túlélni segít?
A beszélgetés később mélyebb témák felé fordul. Gianni és Miki nem kerülik meg az identitás kérdését sem, és szóba kerül az is, milyen érzés úgy élni, hogy valaki mindent sokkal intenzívebben tapasztal meg, mint mások.
Bari Laci szerint ez egyszerre áldás és teher. A hétköznapokban nehézséget okozhat, de a zenében éppen ez az, ami különlegessé teszi. Ha boldog, akkor nagyon boldog, ha szomorú, akkor pedig azt is teljes erővel éli meg — és ezt a „többszörös szorzót” a dalaiban adja ki.
Felmerül a kérdés: valóban megmentheti-e a zene az embert? A válasz nem egyértelmű, de az biztos, hogy Bari Laci számára a zene egyfajta kapaszkodó — egy hely, ahol minden érzés értelmet nyer.
Borsod, sonka és egy váratlan történet
Miközben Gianni és Miki a Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkája után kutat, Megyaszóra is eljutnak, ahol az olasz és spanyol érlelési hagyomány találkozik a magyar mangalica különleges világával.
Az epizód azonban messze túlmutat a gasztronómián. Ez a rész egyszerre szól ízekről, emlékekről és arról, hogyan formálja az embert az, amit átél.
Aki megnézi, nemcsak egy újabb kulináris kalandot kap — hanem egy olyan történetet is, amelyben a zene, az élet és az identitás teljesen összefonódik.
