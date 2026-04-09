Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gianni Annoni

Nem csak az ízekről szólt: Gianni és Miki új része különleges élményt mutatott

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi helyszínre vitte nézőit a népszerű páros legújabb kalandja: ezúttal a Bükk mélyén jártak. Gianni és Miki sorozatának mostani epizódja megmutatja, hogy egy különleges természeti élmény legalább akkora nyomot hagyhat az emberben, mint egy igazán emlékezetes fogás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gianni AnnonigasztronómiaLillafüred

A legújabb részben Gianni és Miki Borsodban, a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik, ahol nemcsak a lenyűgöző látvány, hanem a hely gyógyító mikroklímája is főszerepet kap – számolt be a Magyar Nemzet. A sorozat korábbi gasztroállomásai után ezúttal a természet, a csend és a feltöltődés került a középpontba, miközben a páros ismét arra kereste a választ, milyen kincseket rejt Magyarország.

Gianni és Miki a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik
Fotó: Magyar Nemzet / YouTube / Képkivágás

Gianni és Miki a föld alatt is különleges élményre bukkant

A barlangban Mikihez később Gianni is csatlakozott, és együtt fedezték fel a több millió év alatt kialakult képződményeket. A hely különlegessége nemcsak a látványban rejlik: 

a por- és pollenmentes, hűvös, párás levegő a légutaknak is jót tehet, ezért sokak számára valódi feltöltődést jelenthet az itt eltöltött idő.

A gasztronómián túl is csodákat mutat a műsor

Az utolsó kaland egyik fontos üzenete, hogy Magyarország tele van olyan értékekkel, amelyeket érdemes újra és újra felfedezni. A Bükk, a Szent István-barlang és a környező táj ismét azt bizonyítja, hogy a gasztronómia, a természet és a helyi történetek szorosan összetartoznak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról