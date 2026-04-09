Nem csak az ízekről szólt: Gianni és Miki új része különleges élményt mutatott

A legújabb részben Gianni és Miki Borsodban, a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik, ahol nemcsak a lenyűgöző látvány, hanem a hely gyógyító mikroklímája is főszerepet kap – számolt be a Magyar Nemzet. A sorozat korábbi gasztroállomásai után ezúttal a természet, a csend és a feltöltődés került a középpontba, miközben a páros ismét arra kereste a választ, milyen kincseket rejt Magyarország.
Gianni és Miki a föld alatt is különleges élményre bukkant
A barlangban Mikihez később Gianni is csatlakozott, és együtt fedezték fel a több millió év alatt kialakult képződményeket. A hely különlegessége nemcsak a látványban rejlik:
a por- és pollenmentes, hűvös, párás levegő a légutaknak is jót tehet, ezért sokak számára valódi feltöltődést jelenthet az itt eltöltött idő.
A gasztronómián túl is csodákat mutat a műsor
Az utolsó kaland egyik fontos üzenete, hogy Magyarország tele van olyan értékekkel, amelyeket érdemes újra és újra felfedezni. A Bükk, a Szent István-barlang és a környező táj ismét azt bizonyítja, hogy a gasztronómia, a természet és a helyi történetek szorosan összetartoznak.
Gianni és Miki ezúttal is gasztronómiai kihívás elé állt: a legjobb érlelt mangalica sonkát keresték meg egy vakteszt során. A műsorban, amely több platformon is fut, a két szakértő korábban már számos alapanyagot vizsgált, most pedig a prémium sonkák kerültek a középpontba.
Újabb izgalmas állomáshoz érkezett a gasztrosorozat, amelyben kézműves hazai ízeket és termelőket mutatnak be a nézőknek. A Gianni és Miki párosa ezúttal a legjobb vörösbort kereste, majd útra is kelt, hogy a helyszínen nézze meg, hogyan készül a győztes ital.