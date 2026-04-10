Gianni és Miki: így készül Magyarország legjobb sonkája!

Gianni és Miki arra vállalkozott, hogy felkutatja a legjobb hazai termelőket és megtalálja azokat a termékeket, amelyek valódi minőséget képviselnek. A Hír TV-n, a Magyar Nemzet és a Mindmegette.hu webes felületein futó műsorukban kóstoltak már kenyeret, sajtot, chilit, kolbászt és bort, az utolsó epizódban pedig a legjobb sonka megtalálására vállalkoztak.
Ez a sonka lett a legjobb a vakteszten
A vakteszten háromféle mangalica sonka közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. Gianni és Miki úgy ítélték meg, hogy a legjobb sonka a Tokaj Vicinitas Mangalica, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található megyaszói húsüzem terméke. Utolsó küldetésükként ide látogattak el, hogy saját szemükkel nézzék meg a sonkakészítés minden lépését – és ahol kell, ki is vegyék belőle a részüket.
Mindent a sonka készítéséről
Gianni és Miki a mangalica teleptől egészen az érlelő üzemig követette végig a kulisszák mögötti munkát, és még a sonkák zsírozásában is kipróbálták magukat.
Az érlelő üzemben Nagy Sándor sonkamester mondott el mindent a sózásról és a levegőn érlelésről. Érdekesség, hogy a sonka érését folyamatosan ellenőrzik egy tűvel, amit ló lábszárcsontjából készítenek. Ezután Gianni és Miki nekifogott a zsírozásnak.
Erről is írtunk már korábban az Origón:
Gianni és Miki ezúttal is gasztronómiai kihívás elé állt: a legjobb érlelt mangalica sonkát keresték meg egy vakteszt során. A kóstolás során hazai termelők termékeit vették górcső alá, és szakmai szempontok alapján értékelték azokat. A folyamatban segítségükre volt Pesti István Michelin-csillagos séf is, aki tapasztalatával segítette a döntést – tájékoztatott a Mindmegette.
A legújabb részben Gianni és Miki Borsodban, a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik, ahol nemcsak a lenyűgöző látvány, hanem a hely gyógyító mikroklímája is főszerepet kap – számolt be a Magyar Nemzet. A sorozat korábbi gasztroállomásai után ezúttal a természet, a csend és a feltöltődés került a középpontba, miközben a páros ismét arra kereste a választ, milyen kincseket rejt Magyarország.
Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós ezúttal Borsodba utazott, hogy felkutassa Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkáját. Gianni és Miki közben egy különleges találkozásba is belefut, hiszen Bari Laci nemcsak a zenéről, hanem a dalai mögött rejlő érzésekről is őszintén mesél – írta a Magyar Nemzet.
Gianni és Miki újabb különleges helyszínt fedeztek fel a Hajdúságban, ahol a nyugalom és a múlt drámai eseményei egyszerre vannak jelen. A páros útja ezúttal egy kevéssé ismert krátertóhoz vezetett, amelynek története messze túlmutat a felszínen látható idilli képen.