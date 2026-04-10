Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gianni és Miki: így készül Magyarország legjobb sonkája!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevés olyan alapanyag van, ami ennyire sokoldalúan és ennyire sok háztartásban jelen van, mint a sonka. Gianni és Miki, vagyis Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós megtalálta a legfinomabb érlelt sonkafajtát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gianni és Miki arra vállalkozott, hogy felkutatja a legjobb hazai termelőket és megtalálja azokat a termékeket, amelyek valódi minőséget képviselnek. A Hír TV-n, a Magyar Nemzet és a Mindmegette.hu webes felületein futó műsorukban kóstoltak már kenyeret, sajtot, chilit, kolbászt és bort, az utolsó epizódban pedig  a legjobb sonka megtalálására vállalkoztak.

Gianni és Miki a megyaszói húsüzemben járt, ahol az ország legfinomabb mangalica sonkáját készítik – Fotó: mindmegette.hu

Ez a sonka lett a legjobb a vakteszten

A vakteszten háromféle mangalica sonka közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. Gianni és Miki úgy ítélték meg, hogy a legjobb sonka a Tokaj Vicinitas Mangalica, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található megyaszói húsüzem terméke. Utolsó küldetésükként ide látogattak el, hogy saját szemükkel nézzék meg a sonkakészítés minden lépését – és ahol kell, ki is vegyék belőle a részüket. 

Mindent a sonka készítéséről

Gianni és Miki a mangalica teleptől egészen az érlelő üzemig követette végig a kulisszák mögötti munkát, és még a sonkák zsírozásában is kipróbálták magukat.

Az érlelő üzemben Nagy Sándor sonkamester mondott el mindent a sózásról és a levegőn érlelésről. Érdekesség, hogy a sonka érését folyamatosan ellenőrzik egy tűvel, amit ló lábszárcsontjából készítenek. Ezután Gianni és Miki nekifogott a zsírozásnak.

Kíváncsi, hogyan teljesített Gianni és Miki a sonkaüzemben? 

Ebből a videóból kiderül: 

Erről is írtunk már korábban az Origón: 

Gianni és Miki kiválasztották a legjobb sonkát – a végeredmény sokakat meglephet

Gianni és Miki ezúttal is gasztronómiai kihívás elé állt: a legjobb érlelt mangalica sonkát keresték meg egy vakteszt során. A kóstolás során hazai termelők termékeit vették górcső alá, és szakmai szempontok alapján értékelték azokat. A folyamatban segítségükre volt Pesti István Michelin-csillagos séf is, aki tapasztalatával segítette a döntést – tájékoztatott a Mindmegette.

Nem csak az ízekről szólt: a Gianni és Miki új része különleges élményt mutatott be

A legújabb részben Gianni és Miki Borsodban, a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik, ahol nemcsak a lenyűgöző látvány, hanem a hely gyógyító mikroklímája is főszerepet kap – számolt be a Magyar Nemzet. A sorozat korábbi gasztroállomásai után ezúttal a természet, a csend és a feltöltődés került a középpontba, miközben a páros ismét arra kereste a választ, milyen kincseket rejt Magyarország.

Gianni és Miki műsorában derült ki Bari Laci titka — eddig hallgatott róla

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós ezúttal Borsodba utazott, hogy felkutassa Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkáját. Gianni és Miki közben egy különleges találkozásba is belefut, hiszen Bari Laci nemcsak a zenéről, hanem a dalai mögött rejlő érzésekről is őszintén mesél – írta a Magyar Nemzet.

Gianni és Miki titokzatos helyet látogattak meg a semmi közepén – videó!

Gianni és Miki újabb különleges helyszínt fedeztek fel a Hajdúságban, ahol a nyugalom és a múlt drámai eseményei egyszerre vannak jelen. A páros útja ezúttal egy kevéssé ismert krátertóhoz vezetett, amelynek története messze túlmutat a felszínen látható idilli képen.

 


 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
