Gianni és Miki: így készül Magyarország legjobb sonkája!

Gianni és Miki arra vállalkozott, hogy felkutatja a legjobb hazai termelőket és megtalálja azokat a termékeket, amelyek valódi minőséget képviselnek. A Hír TV-n, a Magyar Nemzet és a Mindmegette.hu webes felületein futó műsorukban kóstoltak már kenyeret, sajtot, chilit, kolbászt és bort, az utolsó epizódban pedig a legjobb sonka megtalálására vállalkoztak.

Gianni és Miki a megyaszói húsüzemben járt, ahol az ország legfinomabb mangalica sonkáját készítik – Fotó: mindmegette.hu

Ez a sonka lett a legjobb a vakteszten

A vakteszten háromféle mangalica sonka közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. Gianni és Miki úgy ítélték meg, hogy a legjobb sonka a Tokaj Vicinitas Mangalica, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található megyaszói húsüzem terméke. Utolsó küldetésükként ide látogattak el, hogy saját szemükkel nézzék meg a sonkakészítés minden lépését – és ahol kell, ki is vegyék belőle a részüket.

Mindent a sonka készítéséről

Gianni és Miki a mangalica teleptől egészen az érlelő üzemig követette végig a kulisszák mögötti munkát, és még a sonkák zsírozásában is kipróbálták magukat.

Az érlelő üzemben Nagy Sándor sonkamester mondott el mindent a sózásról és a levegőn érlelésről. Érdekesség, hogy a sonka érését folyamatosan ellenőrzik egy tűvel, amit ló lábszárcsontjából készítenek. Ezután Gianni és Miki nekifogott a zsírozásnak.

Erről is írtunk már korábban az Origón:

Gianni és Miki kiválasztották a legjobb sonkát – a végeredmény sokakat meglephet

Gianni és Miki ezúttal is gasztronómiai kihívás elé állt: a legjobb érlelt mangalica sonkát keresték meg egy vakteszt során. A kóstolás során hazai termelők termékeit vették górcső alá, és szakmai szempontok alapján értékelték azokat. A folyamatban segítségükre volt Pesti István Michelin-csillagos séf is, aki tapasztalatával segítette a döntést – tájékoztatott a Mindmegette.

Nem csak az ízekről szólt: a Gianni és Miki új része különleges élményt mutatott be

A legújabb részben Gianni és Miki Borsodban, a lillafüredi Szent István-barlangban kalandozik, ahol nemcsak a lenyűgöző látvány, hanem a hely gyógyító mikroklímája is főszerepet kap – számolt be a Magyar Nemzet. A sorozat korábbi gasztroállomásai után ezúttal a természet, a csend és a feltöltődés került a középpontba, miközben a páros ismét arra kereste a választ, milyen kincseket rejt Magyarország.