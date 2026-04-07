Ez a legjobb vörösbor Magyarországon – Gianni és Miki megtalálta

A Gianni és Miki című gasztroműsor ötödik részében Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós a vörösborok világát vette célba. A Mindmegette.hu-n nyomonkövethető sorozatban a páros korábban már a kézműves kenyereket, sajtokat, kolbászokat és chiliszószokat is tesztelte, most pedig a minőségi magyar vörösborok következtek.

Gianni és Miki Riczu Tamásnál járt

Vakteszttel keresték a legjobbat

A kóstolás előtt Gianni arról beszélt, számára a bor egyfajta „szociális ragasztó”, amely egy jó beszélgetés mellé, mértékkel fogyasztva az egyik legjobb társ lehet. A teszteléshez szakmai segítséget is kaptak: Nagy Sebestyén DipWSET nemzetközi borakadémikus segítette őket abban, mire figyeljenek a borok értékelésekor.

A vakteszt végén megszületett a döntés:

a győztes Riczu Tamás Villányi Franc-ja lett.

Legjobb vörösbor Magyarországon: Gianni és Miki Siklóson járt

A műsor következő részében a páros a helyszínre is ellátogatott, hogy közelebbről is megismerje a díjnyertes vörösbor útját. Gianni és Miki Siklóson megnézte, hogyan dolgozik a borász, milyen folyamatokon megy keresztül a szőlő, és miként alakul ki az a karakteres ízvilág, amely miatt a Villányi Franc ennyire különleges.

A látogatás során szó esett a dűlőkről, a hordós érlelésről és arról is, mit csinál egy borász a téli időszakban – számolt be a Mindmegette.

Miért különleges a Villányi Franc?

A cabernet franc a világ több borvidékén is ismert fajta, Magyarországon azonban különösen a Villányi borvidéken vált meghatározóvá. Itt jellemzően testesebb, mélyebb, összetettebb vörösborok készülnek belőle, amelyek nemzetközi szinten is komoly elismerést szereztek.

A műsor epizódja ezért nemcsak egy borkóstoló, hanem betekintés is abba, hogyan lesz a szőlőből olyan palackba zárt élmény, amely mögött komoly tudás, munka és hagyomány áll.