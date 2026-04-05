Gianniék a busókat mutatták be – amit kiderítettek, mindenkit meglepett

Gianni és Miki útja a Villányi borvidékre vezetett, ahol a kiváló cabernet francok mellett mély beszélgetések és helyi történetek is színesítették az élményt. A palkonyai megálló után azonban váratlan fordulatot vett a történet: Miki továbbindult, és egészen Mohácsig jutott, ahol egy egészen más világ tárult fel előtte – számolt be a Magyar Nemzet.

Gianni és Miki Hosszúhetényben

Gianni és Miki a busók világába engedtek betekintést

Mikit a városban Baráth Gábor fogadta, aki egy egykori istállóból kialakított alkotótérben mutatta meg a busók világát. Itt nemcsak mesélnek a hagyományról, hanem szó szerint kézzel formálják tovább azt. Miki maga is kipróbálhatta a mesterséget: disznóvérrel festett meg egy maszkot, miközben testközelből tapasztalta meg, mit jelent ez az ősi szokás.

A beszélgetésekből kiderült, hogy az igazi busómaszkok egészen különlegesek: nem mosolyognak, de nem is szomorúak, és sem a bohócokra, sem a krampuszokra nem hasonlítanak. Az is szóba került, hogy a maszkok mai formájára még a 20. századi filmesek megjelenése is hatással volt.

A hagyomány azonban messze túlmutat Mohácson. A maszkkultúra világszerte jelen van, és a magyar busók története külföldön is komoly érdeklődést vált ki. Baráth Gábor nemrég Kínában mutatta be ezt az örökséget, ahol nagy lelkesedéssel fogadták.

A cél azonban nemcsak a múlt megőrzése, hanem a jövő megszólítása is. A hagyományőrző mesékkel, szabadulószobával és köztéri alkotásokkal próbálja közelebb hozni a busók világát a fiatalabb generációkhoz.

A nap végén Gianni és Miki újra találkozott Hosszúhetényben, a Kőmorzsoló szobránál. A sötétben zajló találkozás méltó lezárása volt egy olyan napnak, amely nemcsak új ízeket, hanem egy különleges magyar hagyomány mélyebb megértését is elhozta számukra.

