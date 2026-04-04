Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tóth Vera

Gianni és Miki Tóth Veráékhoz látogattak – meglepő vallomások hangzottak el

2026. április 04. 16:00
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gianni és Miki újabb állomásra érkezett gasztroutazásuk során: a Villányi borvidéken fekvő Palkonyán jártak, ahol a nyugodt vidéki élet és a személyes történetek kerültek a középpontba. A párost Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán fogadta, akik saját otthonukban mutatták meg, mit jelent számukra a lassabb, tudatosabb életmód.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legújabb Gianni és Miki epizódban a beszélgetések két szálon futnak: míg Miki a gasztronómiáról és a szakmáról beszélget Pauli Zoltánnal, addig Gianni Tóth Verával az élet fontos fordulópontjairól és személyes tapasztalatairól cserél gondolatokat. Az énekesnő őszintén mesélt arról is, hogyan talált vissza önmagához egy nehéz időszak után - számol be a Magyar Nemzet.

Gianni és Miki Palkonyán fedezte fel a Villányi borvidék hangulatát
Gianni és Miki Palkonyán fedezte fel a Villányi borvidék hangulatát (illusztráció) - Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Miről beszélgetett Gianni és Miki Tóth Verával?

A találkozás egy könnyed, asszociációs kérdéssorral indul, amelyen keresztül szóba kerül a zene, a változás és maga Palkonya is. A beszélgetés később mélyebb témák felé halad, ahol Vera megosztja azt a szemléletet, amely ma is irányt ad számára, és amely a vidéki élet választásában is szerepet játszott.

A gasztronómia ezúttal sem marad háttérben: a felidézett ízek között megjelenik a gyerekkor, a jelen és a jövő egy-egy jellegzetes fogása. Az epizód így egyszerre kínál személyes történeteket és kulináris élményeket, miközben betekintést ad egy olyan életformába, ahol a lelassulás valódi értékké válik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!