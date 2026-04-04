Gianni és Miki Tóth Veráékhoz látogattak – meglepő vallomások hangzottak el

A legújabb Gianni és Miki epizódban a beszélgetések két szálon futnak: míg Miki a gasztronómiáról és a szakmáról beszélget Pauli Zoltánnal, addig Gianni Tóth Verával az élet fontos fordulópontjairól és személyes tapasztalatairól cserél gondolatokat. Az énekesnő őszintén mesélt arról is, hogyan talált vissza önmagához egy nehéz időszak után - számol be a Magyar Nemzet.

Gianni és Miki Palkonyán fedezte fel a Villányi borvidék hangulatát (illusztráció)

Miről beszélgetett Gianni és Miki Tóth Verával?

A találkozás egy könnyed, asszociációs kérdéssorral indul, amelyen keresztül szóba kerül a zene, a változás és maga Palkonya is. A beszélgetés később mélyebb témák felé halad, ahol Vera megosztja azt a szemléletet, amely ma is irányt ad számára, és amely a vidéki élet választásában is szerepet játszott.

A gasztronómia ezúttal sem marad háttérben: a felidézett ízek között megjelenik a gyerekkor, a jelen és a jövő egy-egy jellegzetes fogása. Az epizód így egyszerre kínál személyes történeteket és kulináris élményeket, miközben betekintést ad egy olyan életformába, ahol a lelassulás valódi értékké válik.