Gianni és Miki kiválasztották a legjobb sonkát – a végeredmény sokakat meglephet

Gianni és Miki a kóstolás során hazai termelők termékeit vették górcső alá, és szakmai szempontok alapján értékelték azokat. A folyamatban segítségükre volt Pesti István Michelin-csillagos séf is, aki tapasztalatával segítette a döntést - tájékoztat a Mindmegette.
A vakteszt során az illat, az íz és az állag játszotta a fő szerepet. Az érlelt sonkák különlegessége, hogy hosszabb ideig, kontrollált körülmények között készülnek, ami intenzívebb ízvilágot és jellegzetes textúrát eredményez.
Mitől jó a mangalica sonka?
A szakértők szerint a jó mangalica sonka ismérvei közé tartozik a kellemesen diós, enyhén vajas illat, a hosszan megmaradó sós íz, valamint a megfelelő zsír- és húsarány. Ezek együttesen biztosítják a kiegyensúlyozott, magas minőséget képviselő végeredményt.
