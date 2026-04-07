Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gianni Annoni

Gianni és Miki kiválasztották a legjobb sonkát – a végeredmény sokakat meglephet

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gianni és Miki ezúttal is gasztronómiai kihívás elé állt: a legjobb érlelt mangalica sonkát keresték meg egy vakteszt során. A műsorban, amely több platformon is fut, a két szakértő korábban már számos alapanyagot vizsgált, most pedig a prémium sonkák kerültek a középpontba.
Gianni Annonigasztronómiasonka

Gianni és Miki a kóstolás során hazai termelők termékeit vették górcső alá, és szakmai szempontok alapján értékelték azokat. A folyamatban segítségükre volt Pesti István Michelin-csillagos séf is, aki tapasztalatával segítette a döntést - tájékoztat a Mindmegette.

Gianni és Miki az illatot, ízt és állagot is figyelembe vette - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A vakteszt során az illat, az íz és az állag játszotta a fő szerepet. Az érlelt sonkák különlegessége, hogy hosszabb ideig, kontrollált körülmények között készülnek, ami intenzívebb ízvilágot és jellegzetes textúrát eredményez.

Mitől jó a mangalica sonka?

A szakértők szerint a jó mangalica sonka ismérvei közé tartozik a kellemesen diós, enyhén vajas illat, a hosszan megmaradó sós íz, valamint a megfelelő zsír- és húsarány. Ezek együttesen biztosítják a kiegyensúlyozott, magas minőséget képviselő végeredményt.

Így készülnek a legjobb kolbászok! Gianni és Miki különleges helyre látogattak – videó

Gianni és Miki a Balaton-felvidékre látogatott, ahol a hagyományos kolbászkészítés került a középpontba. A páros Káptalantótiban egy helyi termelőnél járt, ahol a szárazkolbász-készítés folyamatát is bemutatták. Az epizódban a helyi alapanyagok, a tradicionális eljárások és a térség gasztronómiai sajátosságai egyaránt szerepet kaptak.

Ez történt, amikor Gianni és Miki megkóstolta a világ egyik legerősebb paprikáját

Gianni és Miki más gasztronómiai irányokban is kipróbálták magukat. Kézműves chiliszószokat kóstoltak, ahol a cél az volt, hogy megtalálják a legerősebb és legkarakteresebb ízeket. A kóstolást személyes benyomások, közvetlen reakciók és humoros pillanatok kísérték, miközben többféle szószt is összehasonlítottak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról