Fiatal bombázóra cserélte a feleségét az NB I-es gólkirály – fotó

Februárban derült ki, hogy Simon Attila gólkirály labdarúgó és felesége, Simon Erika – akik 2024-ben a Nyerő Páros ezüstérmesei lettek – húsz év után külön utakon folytatják. A pár hosszú, két évtizedes kapcsolatot zárt le, amely alatt többször együtt szerepeltek a nyilvánosság előtt. A szakítás bejelentésekor mindketten hangsúlyozták, hogy igyekeznek méltósággal lezárni a közös történetüket, és nem szeretnének részletekbe menően nyilatkozni a döntés hátteréről, tekintett vissza a blikk.

Simon Attila az NB I 2014-es gólkirálya 20 év után vált el a feleségétől, Simon Erikától – Fotó: RTL / Sajtóklub

Új fejezet a gólkirály életében

Most azonban új fejezet kezdődött Simon Attila életében, ugyanis a sportoló az Instagram-oldalán jelentette be, hogy ismét párkapcsolatban él. Bejegyzésében új kedvesével osztott meg közös fotót az Etyeki Piknik helyszínéről, amihez sokan máris gratuláltak a követői közül.

A bejegyzésből ugyanakkor nem derül ki sok részlet az új kapcsolatról. Simon Attila mindössze annyit árult el, hogy párját Gál Orsolyának hívják, ám egyelőre nem osztott meg további információkat arról, hogyan ismerkedtek meg, vagy mióta alkotnak egy párt.

Válik az NB I-es gólkirály a feleségétől

Válik a Nyerő Párosból megismert házaspár. Az RTL vetélkedős realityjében is szerepelt Simon Attila és Simon Erika külön utakon folytatja. A korábbi NB I-es gólkirály futballista és párja kapcsolata több mint 20 év után ért véget.

Bedobás után potyagól, botrányos fenyegetőzés: hihetetlen jelenetek az MTK meccsén – videó

Egészen szürreális jelenet játszódott le az NB III Délnyugati csoportjának harmadik fordulójában megrendezett MTK II–Pénzügyőr meccsen. A hazaiak egyik futballistája bedobásból szerzett gólt, a találat érvényes volt, mert a labdába a vendégek kapusa beleért. A mérkőzés után a Pénzügyőr játékosa, Simon Attila felháborodottan nyilatkozott az esetről, szerinte kirívó sportszerűtlenség történt, amit nem szabadna következmények nélkül hagyni.