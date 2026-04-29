Új vadászgépek érkeztek Magyarországra, komoly erősítést kapott a honvédség – videó

Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre szerdán.

Az új Gripen vadászgépek a kecskeméti repülőbázison

Fotó: Facebook/Aranysas 2.0

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta 16 vadászgépre nőtt.

