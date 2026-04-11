Gulyás Virág nem bírta tovább – ezt mondta a Hősök terén látottakról

Gulyás Virág, aki egyébként a Mandiner riportere, bejegyzése gyorsan terjedni kezdett, miután részletesen leírta, milyen benyomások érték a tegnap esti eseményeken. Nemcsak felháborodott, hanem kifejezetten nyugtalanítónak nevezte azt a hangulatot, ami szerinte kialakult.

Gulyás Virág szerint a Hősök terén látott jelenetek túlmentek egy határon Fotó:Gulyás Virág/Facebook

Gulyás Virág szerint átlépték a határt

A posztban arról írt, hogy sokkal könnyebb lefelé menni — szerinte ma már egyszerűbb a provokáció és a trágárság, mint értelmes párbeszédet folytatni. Úgy látja, egyre inkább elmosódik a határ a lazaság és a közönségesség között.

A bejegyzés egyik legerősebb része az volt, amikor arról írt: ami tegnap történt, az már túlmutat a politikai véleménykülönbségeken. Szerinte ez nem pusztán elégedetlenség vagy tiltakozás, hanem egy veszélyes irány, ahol az alapvető emberi normák is háttérbe szorulnak.

Kiemelte, hogy az ott látott jelenetek nemcsak felháborították, hanem meg is ijesztették. Úgy fogalmazott, hogy az a kép, ami elé tárult, torz jövőképet vetít előre.

A gondolatai végén arra is kitért, hogy mindezek fényében számára egyre egyértelműbbé válik, milyen értékek mellett szeretne kiállni.

Tovább fenyeget a megvadult ellentüntető, mindenkit nyakon akar vágni

Nemcsak őt, az anyját is nyakonb***om – így jelentkezett be a Gulyás Virágot Törökszentmiklóson megütő férfi a közösségi médiában. A rendezvény környékén több alkalommal is agresszív jelenetek alakultak ki: az ellentüntetők a HírTV stábját is trágár sértésekkel illették.

Húzzál el a pi***ba! – mondta a felbőszült ellentüntető, majd rátámadt a Mandiner munkatársnőjére

Megdöbbentő és felháborító felvételek Törökszentmiklósról. Munkáját végző újságírónőre rontott rá az erőszakos férfi.