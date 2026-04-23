Fontos áttörés jöhet a gyerekek magas vérnyomásának diagnosztikájában

A gyermekkori magas vérnyomás egyre gyakoribb probléma, ezért a Szegedi Tudományegyetem olyan applikációt fejleszt, amely segítheti a korai felismerést és a pontos diagnosztikát. Az alkalmazás adatvezérelt, gépi tanulási módszerrel dolgozik, és az életkor, a nem, valamint a testmagasság alapján segít meghatározni, hogy egy adott gyermeknél mi számít normális vérnyomásértéknek – tájékoztat az MTI.
A háziorvosok döntését segítheti
Az alkalmazás lépésről lépésre vezeti végig az orvost a helyes vérnyomásmérésen, majd rizikóbecslést készít. Ez alapján segítséget adhat abban, hogy elegendő-e az életmódváltás, vagy szükség van további szakorvosi vizsgálatra, esetleg kezelésre.
Gyermekkori magas vérnyomás: Nem minden eset mögött ugyanaz áll
A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy a túlsúlyos és a normál testsúlyú gyermekek esetében eltérő lehet a magas vérnyomás oka.
Míg túlsúlynál elsőként az életmódváltás és a testsúlycsökkentés kerül előtérbe, normál testsúlyú gyermekeknél sokszor szív-, vese- vagy hormonális probléma is állhat a háttérben.
A mozgás és a kivizsgálás is kulcsfontosságú
A közlemény szerint a táplálkozás átalakítása önmagában nem elég, a tartós javuláshoz rendszeres testmozgásra is szükség van. Emellett fontos, hogy gyógyszeres kezelés csak intézeti kivizsgálás után indulhat, mert gyermekkorban minden esetben ki kell zárni a másodlagos okokat.
A rendszer bétatesztelése 2026 márciusában indult el öt Szeged környéki háziorvos bevonásával.
Megvan a magas vérnyomás valódi oka, amiről eddig senki sem beszélt
Azonosítottak egy agyterületet, amely kiemelt szerepet játszik a szervezet vérnyomásának szabályozásában. A magas vérnyomás egy eddig ismeretlen mechanizmusának feltárása magyarázatot adhat arra, miért bizonyul hatástalannak a jelenlegi kezelés számos betegnél. A kísérleti eredmények egyúttal egy új, invazív beavatkozás nélküli terápiás stratégia lehetőségét is felvázolják.
Két ismert gyógyszer adhat új reményt a zsírmáj kezelésében
A zsírmájbetegség ma már az egyik leggyakoribb májprobléma a világon, és sokszor hosszú ideig nem is okoz feltűnő tüneteket. A zsírmáj kapcsán most egy friss kutatás adott reményt: két már ismert gyógyszer állatkísérletekben látványosan csökkentette a májban felhalmozódott zsírt.