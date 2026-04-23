Fontos áttörés jöhet a gyerekek magas vérnyomásának diagnosztikájában

A Szegedi Tudományegyetem egy új, adatvezérelt alkalmazást fejleszt a gyerekek magas vérnyomásának korai felismerésére. A gyermekkori magas vérnyomás pontosabb diagnózisát segítő applikáció a háziorvosok munkáját támogathatja, különösen a kockázatbecslésben és a további teendők eldöntésében.
A gyermekkori magas vérnyomás egyre gyakoribb probléma, ezért a Szegedi Tudományegyetem olyan applikációt fejleszt, amely segítheti a korai felismerést és a pontos diagnosztikát. Az alkalmazás adatvezérelt, gépi tanulási módszerrel dolgozik, és az életkor, a nem, valamint a testmagasság alapján segít meghatározni, hogy egy adott gyermeknél mi számít normális vérnyomásértéknek – tájékoztat az MTI.

Gyermekkori magas vérnyomás: új applikációt fejleszt a Szegedi Tudományegyetem
Fotó: Mufid Majnun / Unsplash

A háziorvosok döntését segítheti

Az alkalmazás lépésről lépésre vezeti végig az orvost a helyes vérnyomásmérésen, majd rizikóbecslést készít. Ez alapján segítséget adhat abban, hogy elegendő-e az életmódváltás, vagy szükség van további szakorvosi vizsgálatra, esetleg kezelésre.

Gyermekkori magas vérnyomás: Nem minden eset mögött ugyanaz áll

A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy a túlsúlyos és a normál testsúlyú gyermekek esetében eltérő lehet a magas vérnyomás oka. 

Míg túlsúlynál elsőként az életmódváltás és a testsúlycsökkentés kerül előtérbe, normál testsúlyú gyermekeknél sokszor szív-, vese- vagy hormonális probléma is állhat a háttérben.

A mozgás és a kivizsgálás is kulcsfontosságú

A közlemény szerint a táplálkozás átalakítása önmagában nem elég, a tartós javuláshoz rendszeres testmozgásra is szükség van. Emellett fontos, hogy gyógyszeres kezelés csak intézeti kivizsgálás után indulhat, mert gyermekkorban minden esetben ki kell zárni a másodlagos okokat.

A rendszer bétatesztelése 2026 márciusában indult el öt Szeged környéki háziorvos bevonásával.

