Életveszélyes is lehet a gyógyfürdőzés – erre figyelmeztetnek az orvosok

A gyógyfürdőzés hosszú ideje része az egészségmegőrzésnek, azonban a termálvíz hatása nem minden életkorban azonos. Az időskori fürdőzés során a szervezet hőszabályozása romlik, a vérnyomás könnyebben ingadozik, ezért a gyógyfürdő szabályok betartása kiemelten fontos - tájékoztat a Sonline.
Milyen veszélyei vannak a gyógyfürdőnek időskorban?
Az időskori fürdőzés során a legnagyobb kockázatot a hirtelen vérnyomásváltozás jelenti. A meleg termálvíz kitágítja az ereket, ami vérnyomásesést okozhat, ez pedig szédüléshez vagy akár ájuláshoz vezethet. Emellett a szív fokozott terhelésnek van kitéve, különösen akkor, ha a víz a mellkas fölé ér. A gyógyfürdőzés során felléphet légszomj, gyengeség, illetve rosszullét is, ami különösen veszélyes lehet egyedül fürdőzés esetén.
Kiknek nem ajánlott a gyógyfürdő használata?
A gyógyfürdő használata bizonyos esetekben kifejezetten kerülendő:
- súlyos szívritmuszavar esetén;
- friss szívinfarktus után;
- kezeletlen magas vagy alacsony vérnyomásnál;
- előrehaladott érelmeszesedés esetén;
- visszérgyulladás fennállásakor;
- akut gyulladásos betegségek idején;
- lázas állapotban;
- fertőző betegségek esetén;
- vizelet- vagy széklettartási problémák fennállásakor.
Ezekben az esetekben a gyógyfürdő veszélyei jelentősen megnőnek, ezért minden esetben orvosi konzultáció javasolt.
Mennyi ideig ajánlott a gyógyfürdőzés?
A szakértők szerint 70 év felett a gyógyfürdőzés ideje nem haladhatja meg a napi 15–20 percet. Fontos, hogy a fürdőzés fokozatos legyen, és a víz ne érjen a mellkas fölé.
Ajánlott továbbá a pihenőidők beiktatása, valamint a folyadékpótlás, hiszen a meleg víz fokozza a keringést és a szervezet terhelését. Ha bármilyen rosszullét jelentkezik, azonnal ki kell szállni a vízből.
