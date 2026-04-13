Életveszélyes is lehet a gyógyfürdőzés – erre figyelmeztetnek az orvosok

Sokan gondolják, hogy a termálvíz minden életkorban jótékony hatású, ám ez nem minden esetben igaz. A gyógyfürdő használata időskorban komoly megfontolást igényel, mert a szervezet reakciói jelentősen megváltozhatnak. A szakértők szerint nemcsak a víz hőmérséklete, hanem a szív- és érrendszer állapota is kulcsszerepet játszik abban, hogy a fürdőzés valóban hasznos vagy inkább kockázatos lesz.
gyógyfürdőzésgyógyfürdőidőskor

A gyógyfürdőzés hosszú ideje része az egészségmegőrzésnek, azonban a termálvíz hatása nem minden életkorban azonos. Az időskori fürdőzés során a szervezet hőszabályozása romlik, a vérnyomás könnyebben ingadozik, ezért a gyógyfürdő szabályok betartása kiemelten fontos - tájékoztat a Sonline.

A gyógyfürdő használata időskorban fokozott figyelmet igényel Lovely senior caucasian couple spending their free time relaxing in a hot bath Swimming pool complex. Water surface perspective. High quality photo
A gyógyfürdő használata időskorban fokozott figyelmet igényel (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Milyen veszélyei vannak a gyógyfürdőnek időskorban?

Az időskori fürdőzés során a legnagyobb kockázatot a hirtelen vérnyomásváltozás jelenti. A meleg termálvíz kitágítja az ereket, ami vérnyomásesést okozhat, ez pedig szédüléshez vagy akár ájuláshoz vezethet. Emellett a szív fokozott terhelésnek van kitéve, különösen akkor, ha a víz a mellkas fölé ér. A gyógyfürdőzés során felléphet légszomj, gyengeség, illetve rosszullét is, ami különösen veszélyes lehet egyedül fürdőzés esetén.

Kiknek nem ajánlott a gyógyfürdő használata?

A gyógyfürdő használata bizonyos esetekben kifejezetten kerülendő:

  • súlyos szívritmuszavar esetén;
  • friss szívinfarktus után;
  • kezeletlen magas vagy alacsony vérnyomásnál;
  • előrehaladott érelmeszesedés esetén;
  • visszérgyulladás fennállásakor;
  • akut gyulladásos betegségek idején;
  • lázas állapotban;
  • fertőző betegségek esetén;
  • vizelet- vagy széklettartási problémák fennállásakor.

Ezekben az esetekben a gyógyfürdő veszélyei jelentősen megnőnek, ezért minden esetben orvosi konzultáció javasolt.

Mennyi ideig ajánlott a gyógyfürdőzés?

A szakértők szerint 70 év felett a gyógyfürdőzés ideje nem haladhatja meg a napi 15–20 percet. Fontos, hogy a fürdőzés fokozatos legyen, és a víz ne érjen a mellkas fölé.
Ajánlott továbbá a pihenőidők beiktatása, valamint a folyadékpótlás, hiszen a meleg víz fokozza a keringést és a szervezet terhelését. Ha bármilyen rosszullét jelentkezik, azonnal ki kell szállni a vízből.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról