Életveszélyes is lehet a gyógyfürdőzés – erre figyelmeztetnek az orvosok

A gyógyfürdőzés hosszú ideje része az egészségmegőrzésnek, azonban a termálvíz hatása nem minden életkorban azonos. Az időskori fürdőzés során a szervezet hőszabályozása romlik, a vérnyomás könnyebben ingadozik, ezért a gyógyfürdő szabályok betartása kiemelten fontos - tájékoztat a Sonline.

A gyógyfürdő használata időskorban fokozott figyelmet igényel (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Milyen veszélyei vannak a gyógyfürdőnek időskorban?

Az időskori fürdőzés során a legnagyobb kockázatot a hirtelen vérnyomásváltozás jelenti. A meleg termálvíz kitágítja az ereket, ami vérnyomásesést okozhat, ez pedig szédüléshez vagy akár ájuláshoz vezethet. Emellett a szív fokozott terhelésnek van kitéve, különösen akkor, ha a víz a mellkas fölé ér. A gyógyfürdőzés során felléphet légszomj, gyengeség, illetve rosszullét is, ami különösen veszélyes lehet egyedül fürdőzés esetén.

Kiknek nem ajánlott a gyógyfürdő használata?

A gyógyfürdő használata bizonyos esetekben kifejezetten kerülendő:

súlyos szívritmuszavar esetén;

friss szívinfarktus után;

kezeletlen magas vagy alacsony vérnyomásnál;

előrehaladott érelmeszesedés esetén;

visszérgyulladás fennállásakor;

akut gyulladásos betegségek idején;

lázas állapotban;

fertőző betegségek esetén;

vizelet- vagy széklettartási problémák fennállásakor.

Ezekben az esetekben a gyógyfürdő veszélyei jelentősen megnőnek, ezért minden esetben orvosi konzultáció javasolt.

Mennyi ideig ajánlott a gyógyfürdőzés?

A szakértők szerint 70 év felett a gyógyfürdőzés ideje nem haladhatja meg a napi 15–20 percet. Fontos, hogy a fürdőzés fokozatos legyen, és a víz ne érjen a mellkas fölé.

Ajánlott továbbá a pihenőidők beiktatása, valamint a folyadékpótlás, hiszen a meleg víz fokozza a keringést és a szervezet terhelését. Ha bármilyen rosszullét jelentkezik, azonnal ki kell szállni a vízből.

Végre! Újranyit Magyarország egyik kedvenc fürdője

Az ország egyik legnépszerűbb élményfürdője hat év után nyit újra Gyopárosfürdőn, egyelőre három hónapos bérleti konstrukcióban. Az önkormányzat közben a hosszú távú üzemeltetés feltételein is dolgozik.