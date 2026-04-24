Bakteriális fertőzés miatt látogatási tilalmat vezettek be a győri kórház egyik osztályán. A korlátozás április 23-tól április 29-ig van érvényben a győri kórházban – közölte az intézmény.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Neurológiai Osztályon esethalmozódást észleltek, ezért döntöttek az intézkedés mellett – számolt be a győri kórházban kialakult helyzetről a Kisalföld.
Közleményt adott ki a győri kórház
A tájékoztatás szerint a látogatási tilalom ideje alatt is biztosított a betegek és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás az egészségügyről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
