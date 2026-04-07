Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
gyorshajtás

Itt a lista! Ennyibe fog fájni a sebességtúllépés és még a jogsi is ugorhat!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb közlekedési szabálysértés Magyarországon, és a bírságok 2026-ban sem lettek enyhébbek. A gyorshajtás miatt kiszabható büntetés több százezer forint is lehet, súlyosabb esetben pedig a jogosítvány is veszélybe kerülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorshajtásVÉDA-kaputraffipaxgyorshajtási bírság

Magyarországon is szigorú következményei vannak a gyorshajtásnak. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a közigazgatási bírság rendszere továbbra is működik, a VÉDA-rendszer pedig fix kapukkal és kamerákkal ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását – figyelmeztet a Blikk.

Gyorshajtás 2026-ban: akár több százezer forintos bírság is jöhet
Gyorshajtás 2026-ban: akár több százezer forintos bírság is jöhet
Fotó: Solymári - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47993716 / Wikipedia

Gyorshajtás: Nem csak a pénzbírság fájhat

A forrás szerint jelentős sebességtúllépésnél nemcsak magas összegű bírsággal kell számolni, hanem büntetőpontokkal és akár a vezetői engedély bevonásával is. 

Kiemeli, hogy a szankciók 6-8 büntetőpontot is jelenthetnek, és súlyos esetben a vezetési jogosultság felfüggesztése is felmerülhet.

Gyorshajtás büntetés táblázat
Gyorshajtás büntetés táblázat
Fotó: ecar.hu

Így lehet ellenőrizni a traffipaxos ügyeket

A rendőrség hivatalos oldala külön tájékoztatást ad a közigazgatási bírságokról és a VÉDA-felvételekről, vagyis a gyorshajtással kapcsolatos ügyek hivatalos ellenőrzésére is van lehetőség. A jármű rendszámával és a forgalmi engedély okmányazonosítójával online is követhető, indult-e eljárás, és az Ügyfélkapun keresztül a büntetőpontok is nyomon követhetők.

Gyorshajtási bírság kalkulátor 2026 – azonnal kiszámolja a büntetést.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról