Itt a lista! Ennyibe fog fájni a sebességtúllépés és még a jogsi is ugorhat!

Magyarországon is szigorú következményei vannak a gyorshajtásnak. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a közigazgatási bírság rendszere továbbra is működik, a VÉDA-rendszer pedig fix kapukkal és kamerákkal ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását – figyelmeztet a Blikk.
Gyorshajtás: Nem csak a pénzbírság fájhat
A forrás szerint jelentős sebességtúllépésnél nemcsak magas összegű bírsággal kell számolni, hanem büntetőpontokkal és akár a vezetői engedély bevonásával is.
Kiemeli, hogy a szankciók 6-8 büntetőpontot is jelenthetnek, és súlyos esetben a vezetési jogosultság felfüggesztése is felmerülhet.
Így lehet ellenőrizni a traffipaxos ügyeket
A rendőrség hivatalos oldala külön tájékoztatást ad a közigazgatási bírságokról és a VÉDA-felvételekről, vagyis a gyorshajtással kapcsolatos ügyek hivatalos ellenőrzésére is van lehetőség. A jármű rendszámával és a forgalmi engedély okmányazonosítójával online is követhető, indult-e eljárás, és az Ügyfélkapun keresztül a büntetőpontok is nyomon követhetők.
Gyorshajtási bírság kalkulátor 2026 – azonnal kiszámolja a büntetést.
Ez is érdekelheti:
Szigorodott a VÉDA: eddig simán elengedte, most brutálisan büntet
Új szintre lépett a hazai közúti ellenőrzés. A VÉDA közúti ellenőrző rendszer már nemcsak a gyorshajtókat szűri ki, hanem a biztonsági öv használatát is figyeli – és mulasztás esetén automatikusan bírságol.
Kijött a friss lista: ezek most a legmegbízhatóbb használt autók 2026-ban
Egy friss, több millió szervizadatot feldolgozó nemzetközi kutatás elkészítette a TOP 10-es listát. Ezek a használt autó típusok a legmegbízhatóbbak 2026-ban.