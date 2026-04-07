Itt a lista! Ennyibe fog fájni a sebességtúllépés és még a jogsi is ugorhat!

Magyarországon is szigorú következményei vannak a gyorshajtásnak. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a közigazgatási bírság rendszere továbbra is működik, a VÉDA-rendszer pedig fix kapukkal és kamerákkal ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását – figyelmeztet a Blikk.

Gyorshajtás 2026-ban: akár több százezer forintos bírság is jöhet

Fotó: Solymári - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0

Gyorshajtás: Nem csak a pénzbírság fájhat

A forrás szerint jelentős sebességtúllépésnél nemcsak magas összegű bírsággal kell számolni, hanem büntetőpontokkal és akár a vezetői engedély bevonásával is.

Kiemeli, hogy a szankciók 6-8 büntetőpontot is jelenthetnek, és súlyos esetben a vezetési jogosultság felfüggesztése is felmerülhet.

Gyorshajtás büntetés táblázat

Fotó: ecar.hu

Így lehet ellenőrizni a traffipaxos ügyeket

A rendőrség hivatalos oldala külön tájékoztatást ad a közigazgatási bírságokról és a VÉDA-felvételekről, vagyis a gyorshajtással kapcsolatos ügyek hivatalos ellenőrzésére is van lehetőség. A jármű rendszámával és a forgalmi engedély okmányazonosítójával online is követhető, indult-e eljárás, és az Ügyfélkapun keresztül a büntetőpontok is nyomon követhetők.

Gyorshajtási bírság kalkulátor 2026 – azonnal kiszámolja a büntetést.