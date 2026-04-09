Gyurcsány korábbi ügyvédje és bizalmasa a cserbenhagyásos menekülést választotta

A baloldalon már régóta suttogtak arról, hogy Czeglédy Csaba kihátrálhat a megmérettetésből. Most azonban ez valósággá vált, ami komoly politikai károkat okozhat a DK-nak – írja a VAOL.

A DK elnöke még nem kommentálta Czeglédy visszalépését.

Dobrev Klára egyelőre hallgat az ügyben, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Pedig nemrég még Szombathelyen kampányolt Czeglédy mellett, teljes támogatásáról biztosítva őt.

A visszalépés után így négy jelölt maradt a választókerületben. A Fidesz–KDNP jelöltje Vámos Zoltán. A választók április 12-én dönthetnek arról, ki képviselje őket. Czeglédy visszalépése újabb bizonyítéka annak, hogy a baloldalon továbbra is káosz és belső feszültség uralkodik.