Gyász! Elhunyt a Füles mackó magyar hangja

90 éves korában elhunyt a miskolci születésű és kötődésű legendás bábművész. Gyurkó Henrik neve és hangja örökre összeforrt a televízióban ismert Füles Mackó bábfigurájával, amely sok generációnak vált felejthetetlenné.
Gyurkó Henrik 1935-ben született Miskolcon, és a Diósgyőri Gépgyárban dolgozva kapcsolódott be a korabeli vasgyári kulturális életbe. Itt ismerkedett meg a színpaddal, majd a bábművészet világába is belekóstolt.
Gyurkó Henrik hamar reflektorfénybe került
Tehetségét hamar felfedezték, így 1960-ban a fővárosba hívták, ahol több mint hat évtizeden át, egészen 2020-ig játszott az Állami Bábszínház, később Budapest Bábszínház színpadán.
Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük a Jászai Mari-díjjal és az Érdemes művész kitüntetéssel.
