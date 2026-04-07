Gyász! Elhunyt a Füles mackó magyar hangja

Elhunyt Gyurkó Henrik legendás bábművész. Neve és hangja örökre összeforrt a televízióban ismert Füles Mackó bábfigurájával, amely sok generációnak vált felejthetetlenné – írja a Boon.

Fotó: Unsplash

Gyurkó Henrik 1935-ben született Miskolcon, és a Diósgyőri Gépgyárban dolgozva kapcsolódott be a korabeli vasgyári kulturális életbe. Itt ismerkedett meg a színpaddal, majd a bábművészet világába is belekóstolt.

Gyurkó Henrik hamar reflektorfénybe került

Tehetségét hamar felfedezték, így 1960-ban a fővárosba hívták, ahol több mint hat évtizeden át, egészen 2020-ig játszott az Állami Bábszínház, később Budapest Bábszínház színpadán.

Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük a Jászai Mari-díjjal és az Érdemes művész kitüntetéssel.