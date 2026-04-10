Hajdú Péter: Viharban nem jó dolog kapitányt cserélni!

A Beköltözve Hajdú Péterhez és a Frizbi TV Hajdú Péterrel műsorvezetője az egész kampány során Orbán Viktor miniszterelnököt és a Fideszt támogatta. A hajrában több celeb mellett ő is megosztotta gondolatait azzal kapcsolatban, hogy mi a tétje a vasárnapi választásoknak.

Hajdú Péter egyértelművé tette, hogy vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavazni, mert a mostani kormány a biztos választás

Fotó: Kunos Attila

Hajdú Péter: Nem babra megy a játék!

„Gyerekek, honfitársaim! Vasárnap, április 12-én választ az ország! A jövőnkről választunk, és nem babra megy a játék. Ezért engedjetek meg nekem egy pár gondolatot arról, hogy én milyen jövőt szeretnék, és mit gondolok az elmúlt 16 évről, valamint erről a kampányról, amit döbbenetesnek tartok. Hiszen döbbenetes indulatok robbantak ki a palackból. Elképesztő, hogy az online térben mi mindent mondtunk a másikra csak azért, mert más jövőt képzelünk el. Egymás halálát kívántuk! De az online tér az más. Értem én, hogy egy-két lájkért, illetve egy-két pozitív kommentért azok, akiket egyébként szívből gyűlölnek az emberek, mindent megtesznek, akár még a másik halálát is kívánják, hogyha most éppen ez a divat. De a valóság teljesen más! Kérlek gondoljátok át, hogy mi történt 2010 óta!” – magyarázza Hajdú Péter a videóban.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Orbán Viktor otthonában fogadta Hajdú Pétert egy exkluzív Beköltözve adásra

Hogy alakult a Fidesz, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük? A miniszterelnök arról is beszélt, hogyan alakul meg a kormány a választások után. Szóba került Simicska Lajos is, aki nem értett egyet a 2014-2018 közötti időszak programjával. Konfliktusuk később mindenki számára ismert lett. Orbán Viktor a magánéletébe is betekintést adott, ugyanis életének fontos eseményeit fényképeken keresztül tekintették végig.

Hajdú Péter Alekosszal szemben is kiállt a békepártiak mellett

Hajdú Péter a Hír TV-nek adott interjúban beszélt arról, miért tartja fontosnak a békét és a kiszámíthatóságot, valamint Alekosz műsorbeli szereplésére is reagált.