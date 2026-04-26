Sokan ezt szedik az agyukért – most kiderült, hogy árthat is

A kutatók szerint különösen azoknál lehet problémás a halolaj fogyasztása, akik ismétlődő, enyhe fejsérüléseket szenvednek el. Ilyen esetekben az egyik fő omega–3 zsírsav, az EPA gyengítheti az agyi erek stabilitását, zavarhatja a gyógyulási folyamatokat, sőt hozzájárulhat olyan fehérjék felhalmozódásához is, amelyek a szellemi hanyatlással hozhatók összefüggésbe – közölte a ScienceDaily.

Új kutatás kérdőjelezi meg a halolajat

A tanulmányt a Dél-karolinai Orvostudományi Egyetem kutatói készítették, és a Cell Reports tudományos folyóiratban jelent meg. A szakemberek elsősorban azt vizsgálták, hogyan reagál az agy a sérülések után, és ebben milyen szerepet játszanak a különböző zsírsavak.

Kiderült, hogy nem minden omega–3 egyforma. Míg a DHA nevű zsírsav kifejezetten fontos az idegsejtek működéséhez, addig az EPA egészen másképp viselkedik a szervezetben. Hosszabb távon, bizonyos körülmények között akár hátráltathatja is az agy regenerációját.

A kutatás során állatkísérleteket és emberi sejtvizsgálatokat is végeztek. Az eredmények szerint a magas EPA-szint gyengébb gyógyulással és rosszabb kognitív teljesítménnyel járt együtt. Emellett olyan elváltozásokat is megfigyeltek, amelyek összefüggésbe hozhatók az agyi érhálózat károsodásával.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a halolaj általánosságban káros lenne. Sokkal inkább az derült ki, hogy hatása erősen függ az egyéni állapottól és a körülményektől.

Nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy jó vagy rossz. A biológia ennél jóval összetettebb”

– fogalmazott a kutatás vezetője.

