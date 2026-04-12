Hangyák lepték el a lakást? – Nem biztos, hogy csak morzsákat keresnek

Tavasszal és nyáron gyakran jelennek meg hangyák a lakásokban, főleg ott, ahol könnyen találnak élelmet. A szakértő szerint a leggyakoribb faj a közönséges fekete hangya, amely morzsák és egyéb táplálék miatt bukkan fel, de vannak olyan fajták is, amelyek már az épület állapotáról vagy komolyabb fertőzésveszélyről árulkodhatnak.
Nem mindegy, milyen hangyával van dolgunk
A fekete hangyák ellen sokszor nem elég egyszerűen lefújni az útvonalat, mert ilyenkor csak más irányból térnek vissza.
Hatékonyabb lehet a forró vizes felmosás, illetve a célzott kezelés a járatoknál.
Hangyák a lakásban: Van, amelyik már komolyabb gondot jelez
A fáraóhangya például lakhatás miatt jelenik meg az otthonokban, és házilag szinte lehetetlen kiirtani.
A faodvasító lóhangya még nagyobb figyelmet érdemel:
felbukkanása gyakran arra utal, hogy a ház faszerkezetében korhadás vagy más károsodás van.
A szárnyas hangya sem az, aminek látszik
Sokan külön fajnak hiszik, pedig önállóan nincs olyan, hogy szárnyas hangya. Ez valójában a rajzási időszak jele, amikor a szaporodásra képes hímek és leendő királynők elhagyják a bolyt – számolt be a TEOL.
Mit tehetünk hangyák ellen házilag?
- Tartsa tisztán a konyhát és az étkezőrészt: a morzsák, kiömlött italok és elöl hagyott ételek gyorsan odavonzzák a hangyákat.
- Mosson fel forró vízzel: ez segíthet eltüntetni a hangyák által hátrahagyott feromonnyomokat, amelyek alapján a többiek is odatalálnak.
- Keresse meg a járataikat: nem elég csak ott kezelni őket, ahol látja a sort, érdemes a bejutási pontokat is felkutatni.
- Célzottan használjon irtószert: a permetet vagy más szert közvetlenül a résekbe, járatokba érdemes juttatni.
- Próbáljon megfelelő csalétket választani: nem minden hangyafaj ugyanarra reagál, van, amelyik inkább fehérjealapú, más inkább édes csalétket kedvel.
- Zárja le a rések és repedések egy részét: ha sikerül megszüntetni a bejutási útvonalakat, kisebb az esély az újabb fertőzésre.
- Komolyabb fertőzésnél hívjon szakembert: például fáraóhangya vagy faodvasító lóhangya esetén a házi irtás általában nem elég.
