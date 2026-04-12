Hangyák lepték el a lakást? – Nem biztos, hogy csak morzsákat keresnek

Tavasszal és nyáron gyakran jelennek meg hangyák a lakásokban, főleg ott, ahol könnyen találnak élelmet. A szakértő szerint a leggyakoribb faj a közönséges fekete hangya, amely morzsák és egyéb táplálék miatt bukkan fel, de vannak olyan fajták is, amelyek már az épület állapotáról vagy komolyabb fertőzésveszélyről árulkodhatnak.

Hangyák a lakásban? Ezt jelezheti, ha egyre többet lát belőlük

Nem mindegy, milyen hangyával van dolgunk

A fekete hangyák ellen sokszor nem elég egyszerűen lefújni az útvonalat, mert ilyenkor csak más irányból térnek vissza.

Hatékonyabb lehet a forró vizes felmosás, illetve a célzott kezelés a járatoknál.

Hangyák a lakásban: Van, amelyik már komolyabb gondot jelez

A fáraóhangya például lakhatás miatt jelenik meg az otthonokban, és házilag szinte lehetetlen kiirtani.

A kis fáraóhangya (Monomorium pharaonis)

A faodvasító lóhangya még nagyobb figyelmet érdemel:

felbukkanása gyakran arra utal, hogy a ház faszerkezetében korhadás vagy más károsodás van.

A szárnyas hangya sem az, aminek látszik

Sokan külön fajnak hiszik, pedig önállóan nincs olyan, hogy szárnyas hangya. Ez valójában a rajzási időszak jele, amikor a szaporodásra képes hímek és leendő királynők elhagyják a bolyt – számolt be a TEOL.

Mit tehetünk hangyák ellen házilag? Tartsa tisztán a konyhát és az étkezőrészt: a morzsák, kiömlött italok és elöl hagyott ételek gyorsan odavonzzák a hangyákat.

Mosson fel forró vízzel: ez segíthet eltüntetni a hangyák által hátrahagyott feromonnyomokat, amelyek alapján a többiek is odatalálnak.

Keresse meg a járataikat: nem elég csak ott kezelni őket, ahol látja a sort, érdemes a bejutási pontokat is felkutatni.

Célzottan használjon irtószert: a permetet vagy más szert közvetlenül a résekbe, járatokba érdemes juttatni.

Próbáljon megfelelő csalétket választani: nem minden hangyafaj ugyanarra reagál, van, amelyik inkább fehérjealapú, más inkább édes csalétket kedvel.

Zárja le a rések és repedések egy részét: ha sikerül megszüntetni a bejutási útvonalakat, kisebb az esély az újabb fertőzésre.

Komolyabb fertőzésnél hívjon szakembert: például fáraóhangya vagy faodvasító lóhangya esetén a házi irtás általában nem elég.