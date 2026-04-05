Kijött a friss lista: ezek most a legmegbízhatóbb használt autók 2026-ban

Ha használt autó vásárlása előtt állsz, érdemes alaposan megnézni, mely modellek bírják legjobban az idő próbáját. Egy friss, több millió szervizadatot feldolgozó nemzetközi elemzés most megmutatta: mely autók okozzák a legkevesebb bosszúságot a tulajdonosaiknak, írja a boon.hu.

A Warrantywise szervizadatai alapján a Toyota Yaris a legmegbízhatóbb használt autó a világon – Fotó: pexels.com

Íme a 2026-os TOP 10 legmegbízhatóbb használt autó

A rangsort a Warrantywise készítette, amely több mint 1,6 millió meghibásodási adat alapján állította össze a 3-15 éves használt autók megbízhatósági toplistáját.

A lista élén idén is főként japán és koreai modellek végeztek, nem is akárhogyan: Toyota Yaris Kia Picanto Toyota Aygo Toyota RAV4 Peugeot 108 Toyota Hilux Citroën C1 Suzuki Vitara Kia Ceed Suzuki Swift

A győztes Toyota Yaris kiemelkedően magas megbízhatósági pontszámmal végzett az első helyen, megerősítve hírnevét, mint az egyik legstrapabíróbb kisautó a piacon.

Miért ezek az autók végeztek az élen?

A statisztikákból több fontos trend is kirajzolódik:

A kisautók dominálnak a mezőnyben, mivel egyszerűbb felépítésük miatt kevesebb a hibalehetőség

Az ázsiai gyártók – különösen a Toyota, Kia és Suzuki – továbbra is verhetetlenek megbízhatóságban

A rangsor nem szubjektív véleményeken, hanem valós, szervizből származó meghibásodási adatokon alapul

A kutatás így kifejezetten erős képet ad arról, mely modellek számítanak valóban „biztos választásnak” használtan.

Mit jelent ez a magyar autóvásárlóknak?

Magyarországon az autópark átlagéletkora továbbra is magas, és sokan használt autóban gondolkodnak. A mostani eredmények alapján érdemes megfontolni:

a kisebb, egyszerűbb technikájú modelleket

a japán és koreai gyártók típusait

és a hosszú távú megbízhatóságot az alacsony vételár mellett

Egy jól megválasztott autóval ugyanis nemcsak pénzt, hanem sok idegeskedést is meg lehet spórolni.

Eddig nem látott változások jöhetnek a magyarországi autókereskedelemben. A hazai használt autók piaca az átalakulás küszöbén áll: az elektromos autók robbanásszerű térnyerése, a kínai gyártók gyors előretörése és a geopolitikai kockázatok együttesen alakítják át a következő évek üzletét. Nem a darabszám, hanem a szerkezet változik.