Kijött a friss lista: ezek most a legmegbízhatóbb használt autók 2026-ban

Ha használt autó vásárlása előtt állsz, érdemes alaposan megnézni, mely modellek bírják legjobban az idő próbáját. Egy friss, több millió szervizadatot feldolgozó nemzetközi elemzés most megmutatta: mely autók okozzák a legkevesebb bosszúságot a tulajdonosaiknak, írja a boon.hu.
Íme a 2026-os TOP 10 legmegbízhatóbb használt autó
A rangsort a Warrantywise készítette, amely több mint 1,6 millió meghibásodási adat alapján állította össze a 3-15 éves használt autók megbízhatósági toplistáját.
A lista élén idén is főként japán és koreai modellek végeztek, nem is akárhogyan:
- Toyota Yaris
- Kia Picanto
- Toyota Aygo
- Toyota RAV4
- Peugeot 108
- Toyota Hilux
- Citroën C1
- Suzuki Vitara
- Kia Ceed
- Suzuki Swift
A győztes Toyota Yaris kiemelkedően magas megbízhatósági pontszámmal végzett az első helyen, megerősítve hírnevét, mint az egyik legstrapabíróbb kisautó a piacon.
Miért ezek az autók végeztek az élen?
A statisztikákból több fontos trend is kirajzolódik:
- A kisautók dominálnak a mezőnyben, mivel egyszerűbb felépítésük miatt kevesebb a hibalehetőség
- Az ázsiai gyártók – különösen a Toyota, Kia és Suzuki – továbbra is verhetetlenek megbízhatóságban
- A rangsor nem szubjektív véleményeken, hanem valós, szervizből származó meghibásodási adatokon alapul
A kutatás így kifejezetten erős képet ad arról, mely modellek számítanak valóban „biztos választásnak” használtan.
Mit jelent ez a magyar autóvásárlóknak?
Magyarországon az autópark átlagéletkora továbbra is magas, és sokan használt autóban gondolkodnak. A mostani eredmények alapján érdemes megfontolni:
- a kisebb, egyszerűbb technikájú modelleket
- a japán és koreai gyártók típusait
- és a hosszú távú megbízhatóságot az alacsony vételár mellett
Egy jól megválasztott autóval ugyanis nemcsak pénzt, hanem sok idegeskedést is meg lehet spórolni.
