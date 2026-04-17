hatos lottó

Szenzáció! Hatalmas pénzösszeget kaszált ma valaki a hatos lottón

9 órája
Olvasási idő: 2 perc
Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit! Valaki ma igazán szerencsés, sőt milliomos lett. Hiszen hat találatot ért el a népszerű szerencsejátékon.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei - valaki elvitt 721 830 890 forintot

Nyerőszámok: 1 (egy) 16 (tizenhat) 18 (tizennyolc) 24 (huszonnégy) 36 (harminchat) 44 (negyvennégy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 721 830 890 forint;

5 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 1 025 570 forint;

4 találatos szelvény 733 darab, nyereményük egyenként 11 195 forint;

3 találatos szelvény 13 781 darab, nyereményük egyenként 3620 forint.

 

