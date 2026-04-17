Szenzáció! Hatalmas pénzösszeget kaszált ma valaki a hatos lottón

Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit! Valaki ma igazán szerencsés, sőt milliomos lett. Hiszen hat találatot ért el a népszerű szerencsejátékon.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Fotó: Szerencsejáték Zrt. A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei - valaki elvitt 721 830 890 forintot Nyerőszámok: 1 (egy) 16 (tizenhat) 18 (tizennyolc) 24 (huszonnégy) 36 (harminchat) 44 (negyvennégy) Nyeremények: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 721 830 890 forint; 5 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 1 025 570 forint; 4 találatos szelvény 733 darab, nyereményük egyenként 11 195 forint; 3 találatos szelvény 13 781 darab, nyereményük egyenként 3620 forint.

