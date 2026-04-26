Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait: mutatjuk, mennyit lehetett nyerni

A hatos lottó 17. heti számsorsolását 2026. április 26-án, vasárnap tartották meg. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ekkor derültek ki a nyerőszámok és a nyeremények.

Hatos lottó

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 11 (tizenegy) 17 (tizenhét) 19 (tizenkilenc) 26 (huszonhat) 27 (huszonhét) 30 (harminc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 118.646.220 forint;

5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 304.150 forint;

4 találatos szelvény 1485 darab, nyereményük egyenként 6.760 forint;

3 találatos szelvény 24.950 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.