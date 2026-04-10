Áprilisban csapott le a tél – bámulatos képeken a mesébe illő bükki havazás

Szeszélyes idővel néztek szembe a Borsod vármegyében élők, ugyanis sok helyen hófehér táj fogadta az ott élőket. Látványos képek és videók készültek az áprilisi havazásról, számolt be a borsonline.hu.

Bánkút környékét péntekre virradóra ilyen szépre varázsolta a havazás / Fotó: MetFigyelő / Facebook / Balla Zoltán

Szeszélyes április – meseszép havazás a Bükkben

Szokatlan időjárás lepte meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakosait, ugyanis csütörtök este havazott Észak-Magyarország több pontján is. Bánkúton hóesés, hózápor és téli táj fogadta az ott élőket.

Bükkszentkereszten is csodálatos látványt nyújtott a havas táj.

Bánkút környékéről újabb képek is érkeztek. Egyszerűen lenyűgözőek!

Meglepő fordulatot vett az időjárás a Bakony térségében, ahol az éjszaka folyamán látványos változás történt. A havazás több településen is megjelent, és rövid idő alatt téli hangulatot teremtett a tavasz közepén.

Ahogy a meteorológiai szolgálat előre jelezte, megérkezett a hó Veszprém vármegye magasabb részeire. Latyakossá vált a 82-es főút a tavaszi havazás, a havas eső miatt a Magas-Bakonyban.