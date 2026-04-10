Áprilisban csapott le a tél – bámulatos képeken a mesébe illő bükki havazás

Szeszélyes idővel néztek szembe a Borsod vármegyében élők, ugyanis sok helyen hófehér táj fogadta az ott élőket. Látványos képek és videók készültek az áprilisi havazásról, számolt be a borsonline.hu.
Szeszélyes április – meseszép havazás a Bükkben
Szokatlan időjárás lepte meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakosait, ugyanis csütörtök este havazott Észak-Magyarország több pontján is. Bánkúton hóesés, hózápor és téli táj fogadta az ott élőket.
Bükkszentkereszten is csodálatos látványt nyújtott a havas táj.
Bánkút környékéről újabb képek is érkeztek. Egyszerűen lenyűgözőek!
Meglepő fordulatot vett az időjárás a Bakony térségében, ahol az éjszaka folyamán látványos változás történt. A havazás több településen is megjelent, és rövid idő alatt téli hangulatot teremtett a tavasz közepén.
Így hintette be a tavaszi hó a bakonyi településeket az éjjel – fotóval, videóval
Ahogy a meteorológiai szolgálat előre jelezte, megérkezett a hó Veszprém vármegye magasabb részeire. Latyakossá vált a 82-es főút a tavaszi havazás, a havas eső miatt a Magas-Bakonyban.