A titokzatos férfit, akit csak „Á”-ként emlegetett, egy közösségi eseményen ismerte meg. A Házasság első látásra sztárja kezdeményezte a kapcsolatot, miután ráírt a férfira az interneten - írja a Blikk.
Újra magányos a Házasság első látásra sztárja
Kapcsolatuk gyorsan kibontakozott, beszélgetések és találkozók követték egymást. Renáta korábban úgy nyilatkozott, hogy kapcsolatuk
olyan volt, mint egy igazi filmes randi.
A közösségi médiában több közös fotót is megosztottak, amelyek azonban idővel eltűntek. Ez felkeltette a követők figyelmét, akik kérdésekkel bombázták az influenszert. Végül egy válaszban megerősítette, hogy ismét egyedülálló. A szakítás okairól nem árult el részleteket.
Egyetlen utalást tett érzéseire:
Unom az egészségtelen párkapcsolatokat.
Korábbi férjével, Wollner Péter sem maradt együtt, így szerelmi élete továbbra is fordulatos.
Lángok martaléka lett Reniék családi háza
A Házasság első látásra egykori szereplője, Kovács Renáta családját hatalmas tragédia érte, miután édesanyja otthona a lángok martalékává vált. A tűz teljes pusztítást végzett, az influenszer pedig tehetetlenül nézte végig, ahogy mindenük odaveszett, és az életük egyik pillanatról a másikra megváltozott.
Súlyos műtéten esett át az influenszer
Renáta tavaly komoly beavatkozáson esett át, amikor egy megnagyobbodott cisztát távolítottak el a combjából. Bár a műtét sikeres volt, a felépülés nem halad a vártak szerint, és elmondása szerint „nem úgy gyógyul a legutóbbi sebem, ahogy kellene”, ezért sokáig korlátozva volt a mozgásban.