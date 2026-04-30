50 éves hidegrekord dőlt meg – ilyen hideg még nem volt április végén

A hidegrekord megdőlése komoly figyelmeztetés arra, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb arcát mutatja. Míg az ország egyik részén még enyhébb, szeles idő volt jellemző, addig máshol teljesen lecsendesedett a légmozgás, és gyors lehűlés indult meg – írja a HungaroMet.

A hidegrekord hajnalban dőlt meg – Lénárddarócon egészen -5 fokig hűlt le a levegő

Hidegrekord és extrém hajnali fagy Magyarországon

A derült égbolt és a száraz talaj együtt ideális feltételeket teremtett a kisugárzáshoz, ennek következtében több helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A legalacsonyabb értéket Lénárddarócon mérték, ahol egészen -5 fokig hűlt le a levegő.

Ezzel az értékkel megdőlt az 1976-os országos hidegrekord, amelyet korábban Kékestetőn mértek. Az ilyen mértékű lehűlés április végén rendkívül ritka, és komoly hatással lehet a mezőgazdaságra is.

A szakértők szerint a fagyos periódus még nem ért véget. A péntek hajnal még nagyobb területen hozhat 0 fok alatti hőmérsékletet, így a következő napokban is számítani kell hasonlóan hideg reggelekre.

