Válaszok helyett rendőrt hívtak a HírTV stábjára Szerencsen

Magyar Péter jelöltje nemcsak a helyi ügyek iránti teljes közönyéről tett tanúbizonyságot, hanem „hülyeségnek” nevezte a magyar családokat védő rezsicsökkentést is. A magát hajózási szakembernek kiadó, ám a hírek szerint valójában munkanélküli politikus és a helyi aktivisták válaszok helyett személyeskedő sértegetésbe kezdtek: „makinak” és „szánalmasnak” titulálta a HírTV riporterét, később Bihari pedig a helyi roma lakosságra mutogatva tett kirekesztő megjegyzéseket. A tiszás tempó végül a rendőrség bevonásával tetőzött, ugyanis hatósági intézkedést kértek a kérdéseikkel „zavaró” újságíróra. A rendőrök azonban megállapították: a stáb semmilyen törvénysértést nem követett el, csupán a munkáját végezte a közterületen bujkáló politikussal szemben – írja a HírTV.



