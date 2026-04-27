Már csak napjai vannak hátra – Horváth Csenge bármelyik pillanatban szülhet

Horváth Csenge jelenleg élete egyik legizgalmasabb időszakát éli, hiszen az első gyermekét várja, és már a célegyenesbe érkezett. A modell még 2025 novemberében erősítette meg, hogy anyai örömök elé néz, miután követői hetekig találgatták a terhesség hírét – írja a Blikk.

Horváth Csenge már a várandóssága legvégén jár, hiszen február végén belépett a harmadik trimeszterbe. Ez azt jelenti, hogy a baba érkezése már valóban csak napok vagy hetek kérdése lehet, így a család bármelyik pillanatban hatalmas örömhírre készülhet.

A fiatal modell korábban arról beszélt, hogy a várandósság első időszaka nem volt könnyű számára, sok bizonytalansággal járt. Később azonban egy fontos orvosi vizsgálat után megnyugtató híreket kaptak, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett számukra. Ekkor tudták meg a kisbaba nemét is, amit egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az is különleges helyzet, hogy Horváth Csenge az egyik legjobb barátnőjével szinte egyszerre vár babát, így együtt élhetik át ezt az időszakot. Nemrég egy közös, pocakos fotót is megosztottak, amely minden bizonnyal az utolsó felvételek egyike a szülés előtt.

A gyermek édesapja Barabás Ottó erdélyi üzletember, akivel Csenge a várandósság hírével egy időben vállalta fel a kapcsolatát. A pletykák szerint a pár a baba érkezése előtt akár össze is köthette az életét, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

