Borzasztó baleset érte a népszerű magyar énekes feleségét – azonnali műtéten esett át

Horváth Tamás felesége a Maldív-szigeteken sérült meg, miután megcsúszott egy vizes papucsban. A súlyos baleset után hosszú felépülés és rehabilitáció vár rá.

Horváth Tamás és párja a házassági évfordulóját ünnepelte, amikor Péterfi Anna elesett és eltörte a lábát.

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Súlyos baleset érte Horváth Tamás feleségét, most a rehabilitáció az elsődleges

Péterfi Andrea súlyos balesetet szenvedett egy külföldi nyaralás során, ezért hosszú és megterhelő felépülés vár rá. Horváth Tomi felesége a Maldív-szigeteken csúszott meg egy vizes papucsban, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy két helyen eltört a lábszárcsontja. A sérülés annyira komoly volt, hogy azonnali orvosi ellátásra volt szükség, és már a helyszínen egyértelművé vált, hogy műtét nélkül nem lehet helyrehozni.

A hazaszállítása sem ment könnyen, mert először az is kérdéses volt, hogy repülőre engedik-e. Végül orvosi jóváhagyással Magyarországra került, ahol azonnal megműtötték. Az operáció során egy nagyjából 30 centiméteres szeggel és öt csavarral rögzítették a törött csontokat.

A gyógyulási folyamat azonban még hosszú ideig eltarthat. Andrea az első időszakban egyáltalán nem terhelhette a lábát, ezért kerekesszékbe kényszerült, később pedig járókerettel és mankóval kezdhette meg a mozgást. A felépülés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel számára, hiszen a kiszolgáltatottság és a mozgáskorlátozottság feldolgozása is nehéz. A teljes rehabilitáció hónapokat vehet igénybe – számolt be az újabb fejleményekről a Blikk.

Horváth Tamás és felesége egy különleges utazással készült megünnepelni kilencedik házassági évfordulóját. Az indulás azonban már az elején veszélybe került, miután szeretett kutyájukat, Gokut sürgősen meg kellett műteni. Amikor a kiskutya állapota javulni kezdett, úgy döntöttek, útnak indulnak, abban bízva, hogy a nehézségek után végre gondtalan napok várnak rájuk. Az álomnyaralás azonban váratlan fordulatot vett. Horváth Tamás feleségét súlyos baleset érte a pihenés során, sérülései miatt itthon azonnali műtétre lesz szüksége.