Két napra a globális AI-párbeszéd kiemelt színhelye lesz Budapest. Május 21–22. között a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a szingapúri Nanyang Technological University (NTU) immár második alkalommal rendezi meg az angol nyelvű AI Symposium 2026 tudományos konferenciát.

A HUN-REN AI Symposium Budapesten hozza össze a mesterséges intelligencia globális elitjét.

Fotó: DKP Visual Kft.

Az eseményen más világhírű kutatók mellett előadást tart Luke Ong, az NTU mesterséges intelligenciáért és digitális gazdaságért felelős alelnöke, valamint Marc Pollefeys, az ETH Zürich számítástechnikai tanszékének professzora és a Microsoft zürichi Spatial AI Lab igazgatója is. A regisztrációhoz kötött, de ingyenesen látogatható rendezvény célja, hogy a magyar kutatók, fejlesztők és vállalatok közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a nemzetközi élvonallal.

Fotó: DKP Visual Kft.

A tavalyi siker után a konferencia ismét közös tudományos találkozóhelyet és innovációs platformot kínál Európa és Ázsia vezető kutatóinak. A szervezők célja, hogy a magyar tudományos és üzleti ökoszisztéma ne csupán megfigyelőként, hanem aktív partnerként kapcsolódjon be a globális AI-fejlesztésekbe.

A konferencián iparági szereplők – például a Bosch, Ericsson, KPMG és az AUMOVIO – is részt vesznek, így az esemény a tudomány és az ipar közötti kapcsolatokat is erősíti.

A tudományos kiválóság erősítése ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia nélkül

– mondta Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, aki szerint a konferencia nemcsak inspirációt, hanem konkrét együttműködési lehetőségeket is kínál.

Fotó: DKP Visual Kft.

Miért kiemelkedő esemény a HUN-REN AI Symposium?

A HUN-REN konferenciája azért különleges, mert világszínvonalú kutatókat és iparági szereplőket hoz össze, miközben ingyenesen is látogatható.

A meghívott előadók között szerepel Davide Scaramuzza, a Zürichi Egyetem professzora, Federico Tombari, valamint Philip W. Y. Chiu, a Hongkongi Kínai Egyetem dékánja is.

A szimpózium négy fő témakör mentén vizsgálja a mesterséges intelligencia legfontosabb kérdéseit:

megbízható és fenntartható AI

egészségügyi és gyógyászati alkalmazások

ipari automatizálás és autonóm járművek

kvantumtechnológia és annak hatásai

A rendezvény nulladik napja (május 20.) a fiatal kutatóké lesz, akik poszterszekcióban mutathatják be munkáikat a HUN-REN székházában. A legjobb projekteket a konferencián is kiállítják.