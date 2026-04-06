Húsvéti lakoma: így ne kerüljön kórházba az ünnep végére

Ne szépítsük, a húsvét sokaknál nemcsak a locsolásról, hanem gyakran a mértéktelenségről is szól. Pedig a szakemberek szerint nem maga az egy-egy nagyobb étkezés jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az, amikor napokon át újra és újra túlterheljük a hasunkat. Ilyenkor a szervezet folyamatosan emésztési csúcsüzemben működik, ami könnyen vezethet kellemetlen tünetekhez – vagy akár súlyosabb problémákhoz is.

Húsvétkor a nyuszi is elengedi magát, ám ez veszélyes lehet

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A húsvéti fogások különösen megterhelők: zsíros, füstölt húsok, cukros kalácsok és alkoholos italok kerülnek egyszerre az asztalra, majd a hasba. A dietetikusok szerint ilyenkor gyakran nem is egyetlen adag a gond, hanem az, hogy többféle ételből, többször szedünk, miközben az átlagos adag jóval kisebb lenne, mint amit ilyenkor elfogyasztunk – írja a Zaol.

Gyomorégést is okozhat a húsvéti lakoma

A túlzásba vitt lakomázás nemcsak puffadást, gyomorégést vagy fáradtságot okozhat. Súlyosabb esetben akár hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat, különösen akkor, ha a bőséges étkezést alkoholfogyasztás, némi pálinka is kíséri. Ez már komoly, akár kórházi kezelést igénylő állapot, amely erős hasi fájdalommal és rosszulléttel járhat.

A szakértők szerint a megoldás nem a teljes lemondás, hanem a tudatosság.

Ha kisebb adagokat választunk, több zöldséget fogyasztunk, és figyelünk a szervezetünk jelzéseire, az ünnep valóban a feltöltődésről szólhat. A húsvét ugyanis nem attól lesz emlékezetes, hogy mennyit ettünk – hanem attól, hogy utána is jól érezzük magunkat.

