Nevetés, sikítás és vizes haj – így telt a hagyományos húsvéti locsolkodás

Húsvét idején országszerte hagyományosan megöntözték a lányokat, hölgyeket, asszonyokat, ahogy a locsolkodás szokása megkívánja. Az ünnepi hangulat az idén sem maradt el, a szebbnél szebb hölgyek nem mindenhol kirobbanó örömmel fogadták a locsolókat. De legalább elhervadni nem fognak ebben az évben sem. Az eseményekről galériát is készítettünk, amely bemutatja a hagyományos húsvéti öröm pillanatait.