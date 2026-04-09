Figyelem! Súlyos büntetés jöhet a húsvéti nyúl miatt

A húsvéti nyúl tartása komoly felelősség, mert az ünnep után is folyamatos gondoskodást igényel. A szabályok szerint a házinyúl magára hagyása akár büntetéssel is járhat.

Húsvéti nyúl helytelen tartása miatt büntetés jöhet

Sokan még mindig élő nyulat vásárolnak húsvétra, de az ünnep elmúltával sokan már nem tudják vagy nem akarják megfelelően gondozni az állatot. A szakemberek szerint ez azért különösen súlyos probléma, mert a házinyúl nem képes alkalmazkodni a vadonhoz, így a szabadon engedett vagy kidobott állatok többsége rövid időn belül elpusztul. A nyúltartás ezért felelősség, nem ünnepi díszlet.

A hatályos szabályok szerint az állat elhagyása, kitétele vagy magára hagyása állatkínzásnak minősülhet.

A Büntető Törvénykönyv alapján az is büntethető, aki gerinces állatát olyan helyzetbe sodorja, amely maradandó károsodást vagy pusztulást okozhat. Ez akár két év szabadságvesztéssel is járhat, súlyosabb esetben pedig a büntetés három év is lehet.

Az állatvédők évek óta figyelmeztetnek: a nyulat csak az vállalja, aki hosszabb távon is biztosítani tudja a megfelelő tartást, etetést és gondozást. Húsvét után rendre megnő a mentőszervezetek terhelése, mert sok állatot az utcán, településszélen vagy leadva találnak meg – írja a Teol.

Élő húsvéti nyúl ajándékba? Jól gondolja meg!

A húsvéthoz már régóta hozzátartozik a nyúl, mint szimbólum. Ilyenkor elárasztják a boltokat a csokinyuszik és az egyéb nyúl mintás kiegészítők. Sok kisgyerek legfőbb álma ebben az időszakban az, hogy egy élő húsvéti nyúl, ami elsőre jó ötletnek tűnhet, mivel sokan úgy gondolják, hogy egy nyúl gondozása nem igényel sok energiát, azonban ez nem igaz.