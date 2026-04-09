Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Figyelem! Súlyos büntetés jöhet a húsvéti nyúl miatt

Sokan még mindig élő nyulat vesznek húsvétra, az ünnep után azonban már nem vállalják a tartását. A húsvéti nyúl esetében különösen nagy a felelősség, mert az állat nem képes alkalmazkodni a szabad élethez. A házinyúl elhagyása ezért nemcsak kegyetlen döntés, hanem büntethető is lehet.
A húsvéti nyúl tartása komoly felelősség, mert az ünnep után is folyamatos gondoskodást igényel. A szabályok szerint a házinyúl magára hagyása akár büntetéssel is járhat.

Sokan vásárolnak nyulat húsvétra, ám az állat elhanyagolása komoly büntetést hozhat a fejünkre (illusztráció) Fotó: Galina Kolonitskaia/pexels

Húsvéti nyúl helytelen tartása miatt büntetés jöhet

Sokan még mindig élő nyulat vásárolnak húsvétra, de az ünnep elmúltával sokan már nem tudják vagy nem akarják megfelelően gondozni az állatot. A szakemberek szerint ez azért különösen súlyos probléma, mert a házinyúl nem képes alkalmazkodni a vadonhoz, így a szabadon engedett vagy kidobott állatok többsége rövid időn belül elpusztul. A nyúltartás ezért felelősség, nem ünnepi díszlet.

A hatályos szabályok szerint az állat elhagyása, kitétele vagy magára hagyása állatkínzásnak minősülhet. 

A Büntető Törvénykönyv alapján az is büntethető, aki gerinces állatát olyan helyzetbe sodorja, amely maradandó károsodást vagy pusztulást okozhat. Ez akár két év szabadságvesztéssel is járhat, súlyosabb esetben pedig a büntetés három év is lehet.

Az állatvédők évek óta figyelmeztetnek: a nyulat csak az vállalja, aki hosszabb távon is biztosítani tudja a megfelelő tartást, etetést és gondozást. Húsvét után rendre megnő a mentőszervezetek terhelése, mert sok állatot az utcán, településszélen vagy leadva találnak meg – írja a Teol.

Élő húsvéti nyúl ajándékba? Jól gondolja meg!

A húsvéthoz már régóta hozzátartozik a nyúl, mint szimbólum. Ilyenkor elárasztják a boltokat a csokinyuszik és az egyéb nyúl mintás kiegészítők. Sok kisgyerek legfőbb álma ebben az időszakban az, hogy egy élő húsvéti nyúl, ami elsőre jó ötletnek tűnhet, mivel sokan úgy gondolják, hogy egy nyúl gondozása nem igényel sok energiát, azonban ez nem igaz.

 

