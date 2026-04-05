Húsvétvasárnap a keresztény világ legfontosabb ünnepe

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt, ez jelenti a keresztény hit alapját. Ez a nap a nagyböjt végét is jelzi, amikor a hívők 40 napos lemondás után végre ismét ünnepelhetnek. Ilyenkor világszerte szentmiséket, istentiszteleteket tartanak. Rómában húsvétvasárnap közel hatvan nyelven mond a katolikus egyház feje köszöntőt, a Szent Péter téri „urbi et orbi” áldás celebrálásakor, írja az azolcsosag.

A hagyományok szerint a böjt alatt felgyülemlett tojásokat húsvétvasárnap megfőzték, festették és ajándékba adták – Fotó: pexels.com

Sokan nem tudják, de a húsvétvasárnapnak nincs fix dátuma. Az ünnepet a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapon tartják, ezért minden évben más napra esik – március 22. és április 25. között.

Húsvétvasárnap a családnak együtt kell elfogyasztania a húsvéti tojásokat

A húsvéti tojás az egyik legismertebb szimbólum, amely az újjászületést és az életet jelképezi. Régen a böjt alatt tilos volt tojást fogyasztani, ezért az ünnepre felgyülemlett tojásokat megfőzték, festették, majd ajándékba adták.

Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt.

A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe.

Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak.

Hús nélkül nincs húsvét?

A „húsvét” szó maga is a böjt lezárására utal: ekkor lehetett újra húst enni. A hagyományos ételek közé tartozik a sonka, a tojás és a kalács, amelyek mind szimbolikus jelentéssel bírnak.

A nyúl rejtélye

A húsvéti nyúl eredete Németországból származik, és a termékenység szimbóluma. A legenda szerint a nyúl hozza a festett tojásokat a gyerekeknek – ez a hagyomány később világszerte elterjedt.