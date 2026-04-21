Figyelmeztetést adtak ki a gyorsan romló időjárás miatt

Több vármegyében is citromsárga riasztás lépett érvénybe az időjárás miatt. Kedden napközben főként az Alföld déli részein, illetve a Dunántúl keleti és déli területein alakulhat ki a záporok mellett esetleg zivatar, amelyeket apró szemű jég és szélerősödés is kísérhet. Az esti órákra megszűnnek a zivatarok – írja a HungaroMet.

Citromsárga riasztást adtak ki a gyorsan romló időjárás miatt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén több helyen alakulhat ki zápor, helyenként akár zivatar is előfordulhat. Az északias szél főként északkeleten és nyugaton erősödhet meg.

A nappali csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, ami kissé hűvösnek mondható az áprilisi átlaghoz képest. Estére gyors lehűlés kezdődik, késő este már csak 5–11 fok várható.

