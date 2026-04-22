Durva, ami az időjárásban jön: erre senki sem számított!

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomolyfelhőzet, de ebből nem alakul ki csapadék, száraz időjárás lesz. Az ÉNy-i szél élénk lesz – írja a Köpönyeg.hu. 15-16 fok körül alakul a csúcsérték.

Változékony időjárás várható

Fotó: Pixabay

Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést - főleg ÉK-en. Nem várható eső. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.

15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás – ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megerősödik. 15-17 fok közé esik vissza a hőmérséklet.