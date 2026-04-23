Csapadék nem jön, de a szél mindent visz: ilyen lesz az időjárás

Az időjárás csütörtökön és pénteken is alapvetően száraz, tavaszias arcát mutatja Magyarországon, de a szél sokfelé erősen befolyásolhatja a hőérzetet. A napsütést csütörtökön fátyol- és középmagas szintű felhők szűrhetik, miközben csapadék továbbra sem várható, péntekre pedig több tájon még kedvezőbb, naposabb idő körvonalazódik.
Szeles, de enyhébb csütörtök jön
A csütörtöki előrejelzés szerint országszerte száraz időre készülhetünk, vagyis esőre nem kell számítani. A napos időszakokat ugyan több helyen fátyolfelhők és középmagas felhők szűrhetik, de összességében kellemesebb, világosabb tavaszi idő ígérkezik.
A reggeli órákban körülbelül 6 fok várható, délutánra pedig 18 fok közelébe melegszik fel a levegő.
Ez néhány fokos enyhülést jelenthet, ugyanakkor a szél miatt a hőérzet többfelé alacsonyabb lehet.
Időjárás pénteken: marad a száraz, tavaszias fordulat
Pénteken is kitart a csapadékmentes idő. A Dunántúlon jellemzően derült, napos idő várható, míg a Dunától keletre a gomolyfelhők és a napsütés váltakozhatnak. Az ország nagy részén tehát továbbra is kedvező, szabadtéri programokhoz is alkalmas tavaszi idő valószínű.
A hajnali minimumok 1 és 8 fok között alakulhatnak, délutánra pedig már 17–23 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
Ez többfelé kifejezetten kellemes, enyhe délutánt ígér – tájékoztat az Időkép.
