Durva fordulat jön az időjárásban: erre kevesen számítottak csütörtökön

Csütörtökön változékony időre kell készülni, nyugaton több napsütéssel, keleten több felhővel és csapadékkal. Az időjárás mellett az élénk, helyenként erős északias szél és az éjszakai lehűlés is meghatározó lesz.

Időjárás: főként keleten, ahol zápor, hódarazápor vagy akár hózápor is kialakulhat

Fotó: Marc Wieland / Unsplash

Időjárás csütörtökön és pénteken

Csütörtök éjfélig változékony idő várható Magyarországon. A Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, miközben a középső és keleti országrészben gomolyfelhők képződnek, illetve észak, északkelet felől újabb felhőtömbök érkeznek. Ezek időnként össze is állhatnak, főként keleten, ahol zápor, hódarazápor vagy akár hózápor is kialakulhat.

Az északias szél sokfelé élénk marad, a Dunántúlon és az északkeleti tájakon erős lökések is kísérhetik. Napközben 10 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő estére viszont jelentősen lehűl a levegő, általában 1 és 8 fok közötti értékekre lehet számítani.

Csütörtök estétől péntek reggelig a Dunától keletre fokozatosan csökken a felhőzet, de maradhatnak borongósabb körzetek. A Dunántúlon az éjszaka második felében nyugat, északnyugat felől ismét megnövekszik a magasszintű felhőzet, ugyanakkor csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél fokozatosan mérséklődik, de az éjszaka első felében még többfelé lehetnek élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, a derült, szélvédett fagyzugokban azonban ennél jóval hidegebb is lehet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, de északkeleten több felhő zavarhatja a napos időt – írja a Met.hu.

Egyik napról a másikra omlik össze a tavasz

A csütörtöki időjárás már jóval mozgalmasabb képet mutat. A napsütés mellett északkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, főként a keleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szakemberek szerint hózáporok az Északi-középhegységben sem kizártak, miközben az északi szél is megerősödik, a csúcshőmérséklet pedig csak 9 és 13 fok között alakulhat.

A pénteki időjárás valamivel barátságosabbnak ígérkezik, de továbbra sem tér vissza az igazi tavaszi enyheség. Többórás napsütésre van kilátás, amelyet gomoly- és később fátyolfelhők zavarhatnak, csapadék viszont nem valószínű. Reggel helyenként gyenge fagy is előfordulhat, délután pedig csupán 10—11 fok körüli maximumokra van esély.