Időjárás: nem lesz unalmas – záporok és kellemes meleg váltják egymást

Az időjárás alakulását alapvetően a dél, délnyugat felől érkező nedves légtömegek határozzák meg, amelyek jelentős felhősödést hoznak. A változékony tavaszi időjárás Magyarországon most is megmutatja, milyen gyorsan képes váltani: a napsütést gyakran felhők és csapadék szakítja meg – írja a Köpönyeg.

Időjárás: felhők, záporok és tavaszi meleg váltják egymást a hét elején

Ma és kedden egyaránt erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé alakulhat ki szórványos eső, záporos csapadék. A hőmérséklet ennek ellenére kellemes marad: napközben 13 és 20 fok közé melegszik a levegő. A DK-i szél időnként megélénkül, ami tovább fokozza a változékonyság érzetét.

Szerdán sem számíthatunk jelentős változásra: marad az erősen felhős égbolt, ugyanakkor csapadék már csak elszórtan fordulhat elő. A légmozgás gyenge lesz, ami nyugodtabb időérzetet hozhat.

A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakulhat, ami továbbra is a tavaszi meleg időjárás előrejelzés kategóriájába sorolható.

Mire érdemes készülni?

A következő napok időjárása ideális lehet azoknak, akik nem bánják a felhősebb eget, de a meleget igen. Ugyanakkor érdemes esernyővel készülni, hiszen a szórványos záporok Magyarországon bármikor meglepetést okozhatnak.