Erre senki nem számított: egyik napról a másikra omlik össze a tavasz

Időjárás előrejelzés – csütörtöktől már nem mindenhol marad nyugodt az idő

Szerdán még alapvetően kedvező időre számíthatunk az ország nagy részén. A Dunántúlon sok napsütés valószínű, míg a keleti országrészben több lehet a gomolyfelhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

A csütörtöki időjárás már jóval mozgalmasabb képet mutat. A napsütés mellett északkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, főként a keleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szakemberek szerint hózáporok az Északi-középhegységben sem kizártak, miközben az északi szél is megerősödik, a csúcshőmérséklet pedig csak 9 és 13 fok között alakulhat.

A pénteki időjárás valamivel barátságosabbnak ígérkezik, de továbbra sem tér vissza az igazi tavaszi enyheség. Többórás napsütésre van kilátás, amelyet gomoly- és később fátyolfelhők zavarhatnak, csapadék viszont nem valószínű. Reggel helyenként gyenge fagy is előfordulhat, délután pedig csupán 10—11 fok körüli maximumokra van esély.

A szombati időjárás változóan felhős lesz, többnyire száraz idővel. Bár kisebb zápor elszórtan előfordulhat, összességében továbbra is a hűvös, kora tavaszias arcát mutatja majd az idő. A hétvégi időjárás így 11—12 fok körüli maximumokkal, mérsékelt széllel és vegyes felhőzettel alakulhat.