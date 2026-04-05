Élvezze ki a húsvéti jó időt, mert nagy szél hozza a változást!

A hajnali, reggeli elszórt záporok után ma többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk megerősödő északnyugati széllel. 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, írja időjárás-előrejelzésében a koponyeg.hu.

Az egyre inkább felerősödő északnyugati széllel gyenge hidegfront érkezik, keddtől változás áll be az időjárásban

A szél hozza a kisebb lehűlést az időjárásban

Húsvéthétfő

Kedd

A ragyogó napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz csapadék. Az ÉNy-i szél erős marad, az érkező gyenge hidegfront hatására a nappali felmelegedés mérséklődik: 15-16 fok valószínű.

Szerda

A Dunántúlon túlnyomóan napos, míg keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel 4, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Változóan felhős idő ígérkezik, keleten a több felhővel. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet. Gyengül a légmozgás.

Péntek

Közepesen felhős idő jöhet, de csapadékra kicsi az esély. 10 és 15 fok között alakulhat a hőmérséklet délután.