Durva fordulat az időjárásban, nem erre számítottunk

Kedden egyre vastagodó fátyolfelhőzet szűri a napsütést. Kisebb zápor csak délnyugaton fordulhat elő. Estétől megélénkül az északkeleti szél – írja a Köpönyeg.hu. 18 fok körül alakul az időjárás.

Hűvös időjárás jön

Szerdán erősen felhős lesz az ég, csak délutántól csökken ÉK felől a felhőzet. Az ország délnyugati felén várható eső, zápor, illetve estefelé a középső tájakon is előfordulhatnak záporok. Élénk marad az ÉK-i szél.

A maximum 15-17 fok körül valószínű.

Csütörtökön a derűs reggel után napközben ÉK felől gomolyfelhők érkeznek, de kicsi az esély csapadékra. A reggel ismét hideg lesz, több helyen lehet talajmenti fagy, sőt néhol 2 méteres magasságban is fagyhat. Mindössze 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Május 1-én, pénteken változóan felhős időre van kilátás, nyugaton a több napsütéssel. Keleten egy-egy zápor is előfordulhat. Reggel 2, délután 16 fok körül várható a hőmérséklet.

Szombaton közepesen felhős lesz az ég, száraz lesz az idő. Az ÉK-i szél élénk lehet. Egyelőre mérsékelt marad a felmelegedés, 17 fok körüli maximumokat mutathatnak a hőmérők.