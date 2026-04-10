Nem fogja elhinni, mi történik az időjárással hétfőre!

Pénteken nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg a Dunántúlon kisebb eső is előfordulhat. Délutántól megélénkül az északnyugati szél – írja a Köpönyeg.hu. Hűvös időjárás lesz: reggel gyengén fagyhat, és délután is csak 10-13 fok valószínű.

Hamarosan végre érkezik a tavaszi időjárás

Szombaton a napsütést északkelet felől gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordulhat. Eleinte az ÉNy-i, majd a DK-i szél élénkül meg.

14 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. 15-16 fok köré melegszik a levegő. A DK-i szél megélénkül.

Hétfőn a napsütést délnyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet szűri. Nem lesz ebből eső. Tovább melegszik az idő, délután már 20 fok is lehet.

Kedden erősen felhős időre van kilátás, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. 16 és 21 fok között mozoghat délután a hőmérséklet.