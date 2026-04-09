Durva fagy csapott le az országra: ez még csak a kezdet

Jelentősen lehűlt a levegő az éjszaka során, több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A jelenség hátterében az áll, hogy a magasabb légrétegekbe hidegebb légtömeg érkezett, miközben az égbolt az éjszaka első felében nagyrészt derült maradt. Az időjárás-előrejelzés szerint pénteken erős fagyok várhatók.
Az időjárással foglalkozó HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzése szerint a felhőzet hiánya miatt a földfelszín gyorsan veszített hőt, így a hőmérséklet rövid idő alatt jelentősen visszaesett. Az ilyen helyzetekben a kisugárzás zavartalanul zajlik, ami kedvez a fagy kialakulásának.

Az éjszaka során fagyos volt az időjárás az ország nagy részén – Fotó: Unsplash
Az éjszaka során fagyos volt az időjárás az ország nagy részén
Fotó: Unsplash

A szakemberek szerint jól megfigyelhető, hogy a felhőzet megjelenése lassítja a lehűlést. Amint megérkezik a felhőtakaró, az visszatartja a hőt, így a hőmérséklet csökkenése mérséklődik vagy akár meg is áll. 

Több helyen -4, -5 fok köré süllyedt a hőmérséklet, a leghidegebb Mihálygergén volt, ahol -5,1 Celsius-fokot mértek.

A kilátások azonban nem kedvezőek: az időjárás-előrejelzések szerint péntek hajnalban még erősebb fagyokra lehet számítani, ami különösen a mezőgazdaság számára jelenthet komoly kockázatot.

A Dunántúlon többnyire derült, máshol felhősebb idő várható. Az időjárás keleten záport, hódarazáport vagy hózáport is tartogathat. Éjszakára többfelé fagypont köré vagy az alá csökkenhet a hőmérséklet.

 

