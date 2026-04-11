95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
időjárás

Hatalmas fordulat jön az időjárásban, de nem mindenki fog örülni

11 perce
Hűvös lesz szombaton, néhol eső is eshet. Az időjárás a következő napokban fokozatosan melegedni fog, de több helyen lehet zápor.
időjárásesőnapsütés

Szombaton a napos időjárást északkelet felől érkező gomolyfelhők zavarhatják meg, helyenként futó zápor sem kizárt. Kezdetben az északnyugati, később a délkeleti légmozgás élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul.

Lassan tényleg tavaszi időjárásunk lesz
Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nem várható.

A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Hétfőn a napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagabb fátyolfelhők szűrik. A délnyugati tájakon néhol gyenge eső előfordulhat. Tovább melegszik az idő, délután akár 20 fokot is mérhetünk.

Kedden erősen felhős idő valószínű, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti értékekre van kilátás.

Szerdán erősen felhős idő ígérkezik, zápor inkább a délnyugati országrészben fordulhat elő. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.

