Hatalmas fordulat jön az időjárásban, de nem mindenki fog örülni

Szombaton a napos időjárást északkelet felől érkező gomolyfelhők zavarhatják meg, helyenként futó zápor sem kizárt. Kezdetben az északnyugati, később a délkeleti légmozgás élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul.

Lassan tényleg tavaszi időjárásunk lesz

Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nem várható.

A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Hétfőn a napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagabb fátyolfelhők szűrik. A délnyugati tájakon néhol gyenge eső előfordulhat. Tovább melegszik az idő, délután akár 20 fokot is mérhetünk.

Kedden erősen felhős idő valószínű, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti értékekre van kilátás.

Szerdán erősen felhős idő ígérkezik, zápor inkább a délnyugati országrészben fordulhat elő. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.