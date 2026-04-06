Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

időjárás

Nagy fordulat jön az időjárásban – mi szóltunk!

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Húsvét után ismét élénk tavaszi szeleket hozó időszak köszönt be hazánkban. A természet ébredezik, és az előrejelzések szerint az időjárás sem ül le megpihenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásköpönyeghőmérséklet

Az elmúlt napok kellemes, napsütéses arcát felváltja egy változékonyabb időjárás – a megerősödő légmozgás ugyanis már jelezte, hogy egy gyenge hidegfront közelít felénk, és ez frissítő, kissé hűvösebb levegőt is szállít.

Mai időjárás: napos kezdés után szelesebb, felhősebb idő jön
Fotó: Katarzyna Kos / Unsplash

Kedden a ragyogó napsütést már csak fátyolfelhők színesítik, és bár csapadék nem várható, az északnyugati szél továbbra is erőteljes marad, ami némileg mérsékli a nappali felmelegedést: a legmelegebb órákban is csupán 15-16 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán aztán a Dunántúlon napos, keleten inkább gomolyfelhős, de továbbra is száraz idő ígérkezik, a hajnali hőmérsékletek pedig ébredéskor már csak 4 fok körül lesznek – írja a Köpönyeg.

Kiegyensúlyozottabbá válik az időjárás

A hét közepétől aztán lassan csökken a légmozgás ereje, és bár csütörtökön még változóan felhős, pénteken pedig közepesen felhős ég alatt telnek a napok, a front hatása fokozatosan elhalványul. A következő napokban így ismét kiegyensúlyozottabbá válik az időjárás, a hőmérséklet pedig a pénteki 10–15 fok körüli tartományban stabilizálódik.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!