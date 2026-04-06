Nagy fordulat jön az időjárásban – mi szóltunk!

Az elmúlt napok kellemes, napsütéses arcát felváltja egy változékonyabb időjárás – a megerősödő légmozgás ugyanis már jelezte, hogy egy gyenge hidegfront közelít felénk, és ez frissítő, kissé hűvösebb levegőt is szállít.

A napos kezdés után szelesebb, felhősebb időjárást kapunk ezen a héten

Fotó: Katarzyna Kos / Unsplash

Kedden a ragyogó napsütést már csak fátyolfelhők színesítik, és bár csapadék nem várható, az északnyugati szél továbbra is erőteljes marad, ami némileg mérsékli a nappali felmelegedést: a legmelegebb órákban is csupán 15-16 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán aztán a Dunántúlon napos, keleten inkább gomolyfelhős, de továbbra is száraz idő ígérkezik, a hajnali hőmérsékletek pedig ébredéskor már csak 4 fok körül lesznek – írja a Köpönyeg.

Kiegyensúlyozottabbá válik az időjárás

A hét közepétől aztán lassan csökken a légmozgás ereje, és bár csütörtökön még változóan felhős, pénteken pedig közepesen felhős ég alatt telnek a napok, a front hatása fokozatosan elhalványul. A következő napokban így ismét kiegyensúlyozottabbá válik az időjárás, a hőmérséklet pedig a pénteki 10–15 fok körüli tartományban stabilizálódik.



