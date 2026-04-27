Érdemes felkészülni! Többször is meglephet minket az időjárás ezen a héten

Az időjárás a héten hideg, helyenként fagyos reggelekkel kezdődik, miközben napközben többfelé kisüthet a nap. Később felhők, záporok és szelesebb, hűvösebb napok érkezhetnek.

Az időjárás a héten hideg, helyenként fagyos reggelekkel kezdődik, miközben napközben többfelé kisüthet a nap. Később felhők, záporok és szelesebb, hűvösebb napok érkezhetnek. (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Időjárás a héten: hideg reggelek és záporok várhatók

Hideg, több helyen fagyos reggelekkel indul a hét, napközben azonban eleinte még naposabb arcát mutatja az időjárás. Hétfőn a fátyolfelhőzet fokozatosan elvékonyodik, kelet felé távolodik, így az ország nagy részén száraz, több órás napsütéssel tarkított idő várható. Délután 16 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, a napsütést többfelé fátyolfelhők szűrhetik. Délnyugaton és a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Hajnalban általában 3 és 8 fok valószínű, keleten ennél hidegebb is lehet, délután pedig ismét 16–22 fok körüli értékekre lehet számítani.

Szerdán változékonyabbra fordul az idő. Délnyugaton és egy középső összeáramlási zóna mentén erősen felhős, helyenként borult ég várható, többfelé esővel. Máshol hosszabb napos időszakok is lehetnek, de az északias szél sokfelé megerősödik, északkeleten viharos lökések is előfordulhatnak.

Csütörtökön naposabb, csapadékmentes, de hűvös idő ígérkezik. Hajnalban ismét többfelé fagyhat, délután 11–15 fok várható.

Cikkünk a Met.hu és a Köpönyeg előrejelzései alapján készültek.