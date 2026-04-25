Fájdalmas fordulatot vesz az időjárás, erre nem számítottunk!

Kellemes, tavaszias idővel zárul a hét, a napos órákat azonban több helyen élénk, néhol erős széllökések kísérhetik. A hétvégi időjárás alapvetően száraznak és enyhének ígérkezik, de vasárnap már megérkezik az első változás.

Időjárás hétvégén: Vasárnap kisebb hidegfront érkezik, amely átmeneti felhősödést és erősödő szelet hoz

Fotó: Unsplash

Időjárás hétvégén: hidegfront és erős szél várható vasárnap

Szombaton még sok napsütésre lehet számítani. Keleten a nap első felében gomolyfelhők jelenhetnek meg, később inkább fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, vagyis igazi tavaszi idő várható. A szél ugyanakkor többfelé élénk marad, helyenként erős lökések is előfordulhatnak.

Vasárnap kisebb hidegfront érkezik, amely átmeneti felhősödést és erősödő szelet hoz. A nappali maximumok 15-17 fok körül alakulnak, így érezhetően hűvösebb lesz.

A következő hét eleje újabb fordulatot tartogat. Hétfőn ismét több napsütés várható, csapadék nélkül, de a reggel hideg lesz: a hőmérséklet 4 fok köré csökkenhet, néhol gyenge fagy is kialakulhat. Kedden még viszonylag nyugodt idő jön, szerdán azonban már többfelé erősen felhős ég, záporok és élénk, időnként erős északi szél jelezheti a változékonyabb időszak kezdetét – írja a Köpönyeg.hu.

Milyen lesz az időjárás a jövő héten?

Hétfőn ismét több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A reggel azonban kifejezetten hűvös lesz: a hőmérséklet 4 fok köré csökkenhet, és néhol gyenge fagy is előfordulhat.

Kedden a nap első felében még napos idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Csapadék estig nem valószínű, a hőmérséklet 17–18 fok körül alakul.

Szerdán már változékonyabb arcát mutatja az időjárás. Többnyire erősen felhős égbolt várható, helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északi szél élénk, időnként erős lesz, a hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.